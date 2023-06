Expositie over geroofde kunst: ‘Teruggave koloniale roofkunst betekent echt niet opeens lege musea in Nederland’

Het quadriga op de Brandenburger Tor werd in 1806 door Napoleon naar Parijs meegenomen als oorlogsbuit. Beeld Mauritshuis

Roofkunst wordt in geen ander Europees land zo duidelijk geassocieerd met één politieke stroming als in Duitsland – het nationaalsocialisme. Toch gaat de tentoonstelling die het Mauritshuis en het Humboldt Forum dit najaar gezamenlijk organiseren – eerst in Den Haag, later in Berlijn – over véél meer dan alleen door de nazi’s afhandig gemaakte kunst.

“Hoeveel Nederlanders weten dat er zestig schilderijen in Parijs hangen die eind 18de eeuw door de Fransen zijn weggeroofd?” vraagt Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis, zich af op het dakterras van de Nederlandse ambassade in Berlijn. “Vrijwel niemand. Terwijl het wel degelijk om belangrijke schilderijen van bijvoorbeeld Peter Paul Rubens gaat. Maar zoiets doet bij ons weinig pijn.”

Gosselink wil maar zeggen: het ene geval van roofkunst is het andere niet. Waar Nederland en Frankrijk dankzij de uitpuilende museumdepots in Amsterdam en Parijs de eigen geschiedenis uitstekend kennen en niet wakker liggen van een kunstwerk meer of minder, ontberen de leeggeroofde ex-koloniën zoals Indonesië en Burkina Faso deze kennis door de afwezigheid van gestolen nationale schatten. “Cultuur ontleen je aan kunst. Als dat er niet is, kun je weinig verklaren.”

In de tentoonstelling die het Mauritshuis en het Humboldt Forum organiseren, wordt naast de door nazi’s afgepakte kunst van Joodse eigenaren en de kunstroof door Franse revolutionairen in 1795 vooral de schijnwerpers gezet op koloniale roofkunst. In totaal zijn er tien verhaallijnen te zien rondom een van Berlijnse Joden gestolen Rembrandt, een kris uit Bali en een Surinaamse staf.

Authentiek

Baanbrekend zijn volgens Gosselink de ‘experimenten met replica’s en digitale reproducties’, zoals de directeur van het Mauritshuis het tonen van kopieën van eeuwenoude kunstobjecten, een documentaire over een nabestaande van roofkunst en een duik in de wereld van virtuele werkelijkheid noemt. En dat tezamen ligt een tikkeltje gevoelig in de conservatieve museumwereld, waar alles natuurlijk draait om echtheid. “Iedereen wil authentiek werk. Maar waarom zouden wij geen replica’s tonen zoals andere landen dat eeuwenlang ook moesten doen?”

Rondom het Balinese steekwapen, dat in 1851 werd geschonken aan het huidige Ethnologische Museum en het Museum voor Aziatische Kunst in Berlijn, is in Den Haag straks een interactieve video te zien. Met een vr-bril zien bezoekers hoe Nederlandse soldaten honderden Balinezen vermoordden en de betreffende kris vermoedelijk hebben meegenomen als buit.

Voor het Etnologische Museum in Berlijn, dat huist op de tweede en derde verdieping van het megamuseum Humboldt Forum, is de expositie met het Mauritshuis een kans op eerherstel. Twee jaar geleden belandde het museum in een publicitaire storm: een houten zeilboot uit Papoea-Nieuw-Guinea zou door Duitse militairen begin vorige eeuw ontvreemd zijn, zo onthulde een kunsthistoricus. De 15 meter lange boot vormde het pronkstuk van het museum.

Ook het Humboldt Forum zelf, dat na de kostbare renovatie van 680 miljoen euro na negen jaar in het najaar van 2021 feestelijk opende, kreeg het voor de kiezen. ‘Veel vitrines zouden leeg moeten zijn omdat er bloed aan de objecten kleeft’, schreef weekblad Der Spiegel.

“We moeten bescheiden zijn,” reageert Alexis von Poser, directeur van het Etnologische Museum in het Humboldt Forum, op de perikelen. “We willen een permanente vertegenwoordiging in het museum bieden die meer over de inheemse stammen vertelt.” Naast Von Poser zit Paul Spies, de Nederlandse directeur van het Berlijnse Stadtmuseum, die het Mauritshuis en het Humboldt Forum aan elkaar heeft voorgesteld.

Duizelig

Door de samenwerking met het Humboldt Forum kwamen de gastcuratoren van het Mauritshuis op het idee om een stukje roofkunst in het centrum van Berlijn uit te lichten: het quadriga op de Brandenburger Tor. Dit beeldhouwwerk van een tweewielige wagen met vier galopperende paarden werd in 1806 door Napoleon naar Parijs meegenomen als oorlogsbuit en is met een vr-bril op te zien in de aankomende tentoonstelling. “De binnenvallende Franse troepen voelen zo echt aan dat het duizelig maakt,” vertelt Spies.

Na de decennialange worsteling met gestolen kunst door nazi’s moet Duitsland zich de laatste jaren vooral verdedigen tegen de beschuldigingen van koloniale roofkunst. Eind vorig jaar liet de Duitse regering twintig Benin-bronzen terugvliegen naar thuisland Nigeria. In Nederland buigt een speciale commissie zich over de teruggave. “Terwijl de naziroof geen gesloten boek is, buigen we ons over koloniale roofkunst,” vertelt Von Poser.

Benin-bronzen beslaan een verzameling van duizenden metalen sculpturen en plaquettes die in 1897 werden geroofd uit het paleis van de ­koning van Benin, gelegen in het huidige Nigeria. Beeld Guy Hoeks

Daarbij gaat het niet alleen om restitutie. Nabestaanden in Afrika zijn minder materialistisch dan in Europa, merkt Hartmut Dorgerloh, de directeur van het Humboldt Forum. “‘Kennis is ons meer waard dan bezit’, zeggen ze in Namibië.” Het Duitse rijk bezette van 1884 tot 1915 het huidige Namibië. De moord op tienduizenden leden van bevolkingsgroepen Herero en Nama werd pas in 2021 officieel aangemerkt als genocide in Duitsland. Ondanks een bedrag van 1,1 miljard euro bleven officiële excuses uit.

Pijn en woede

“Er is nog veel pijn en woede door het verlies van cultureel erfgoed,” zegt Lilian Gonçalves-Ho Kang You, voorzitter van een commissie over koloniaal roofgoed in Nederland. “De terugkeer van kunst is noodzaak, maar het verleden moet ook bespreekbaar worden.” Het Nederlandse kabinet stelde vorig jaar 2,4 miljoen euro beschikbaar om de teruggave van roofkunst te bespoedigen.

Volgens de Nederlandse museumdirecteur in Keulen Nanette Snoep ligt voor het Mauritshuis een lastige taak in het meekrijgen van het Nederlandse museumpubliek. “Bij teruggave van Joodse roofkunst dachten we ook dat de vitrines leeg zouden zijn. Maar niemand hoeft te vrezen voor lege musea als koloniale kunst huiswaarts keert,” verzekert Gosselink van het Mauritshuis.

Van 14 september 2023 tot en met 7 januari 2024 organiseert het Mauritshuis in Den Haag met het Berlijnse Humboldt Forum de tentoonstelling Roofkunst – 10 verhalen. Volgend voorjaar is de tentoonstelling in Berlijn te zien.