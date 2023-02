Expositie over de kracht van handwerk: ‘Een zichtbare reparatie staat voor rouw en helen’

Beeld Jaimy Gail/Amsterdam Museum

Schatgraven kan nog in Amsterdam. En met resultaat bovendien, zo ondervonden de twee jonge modeontwerpers-kunstenaars Karim Adduchi en Tess van Zalinge toen ze nietsvermoedend een la opentrokken in het depot van het Amsterdam Museum.

Daar kwam een prachtige, 19de-eeuwse harmonicamap met 97 proeflapjes met verschillende handwerktechnieken tevoorschijn. De map is te zien op de expositie Continue This Thread, waarvan Adduchi en Van Zalinge gastcuratoren zijn. Een tentoonstelling over handwerk, waarin naast hun (hand)werk ook objecten uit de museumcollectie – de mode- en textielcollectie bestaat uit meer dan 10.000 stuks – en enkele leenstukken te zien zijn.

Verhaal achter object

Maar de tentoonstelling gaat over meer dan textiel en de techniek van haken, borduren, of patchwork. “Toen we die map met proeflapjes vonden, waren we heel nieuwsgierig naar wat het precies was, naar het verhaal erachter, wie het gemaakt had, en waarom,” zegt Van Zalinge een paar dagen voor de tentoonstelling officieel wordt geopend.

Karim Adduchi vult aan: “Het was voor ons wat abstract omdat we niet wisten wie zoiets moois en vaardigs had gemaakt. De tentoonstelling wil ook de verhalen en betekenis achter deze onbekende objecten vertellen.”

Vooral ook gaat Continue This Thread om het ambacht van handwerk centraal te stellen. Zo wordt de bezoeker in de eerste zaal uitgenodigd om achter verschuifbare panelen met een vergrootglas te bekijken hoe Adduchi technieken uit zijn geboorteland Marokko in zijn werk gebruikt, en hoe Van Zalinge geïnspireerd wordt door Nederlandse erfgoed en historische klederdracht.

Troost en kracht

Daarnaast laat Continue This Thread in de verschillende ruimtes ook zien dat handwerk in al zijn verschillende vormen troost biedt of heelt, kracht kan oproepen, verbindt, of commentaar is.

Er zijn beddenspreien te zien van familieleden van makers van de tentoonstelling. Zo haakte de moeder van Roberto Luis Martins, curator Mode en Populaire Cultuur van het Amsterdam Museum en curator van deze tentoonstelling, na de dood van haar man een bedsprei. Het hielp haar in het verwerkingsproces.

Maar ook worden geborduurde boodschappen uit concentratiekampen getoond die misschien hoop en veerkracht boden (‘het kan niet altijd winter zijn’). En werk van de wildbreigroepering Breiwerk West, die Amsterdammertjes in wol stak, maar ook een gebreide keten maakte tegen de boomkap.

Ode aan technieken

Al deze voorbeelden laten de kracht van handwerk zien, zegt curator Roberto Luis Martins. “En omdat ambachtelijke techniek en kennis verloren dreigen te gaan, stellen we die centraal in deze tentoonstelling. Niet iedereen weet meer hoe ze moeten borduren of haken. We willen op deze tentoonstelling een ode brengen aan de technieken die voor zoveel mensen zo betekenisvol zijn geweest. Die de technieken hebben gebruikt in hun activistische en feministische strijd.”

Hij wijst op het vaandel van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, of het vaandel dat de vrouwenvereniging Tesselschade in 1879 maakte voor de Vereeniging van Nederlandsche Gravers en Baggerlieden, zodat die vrouwen enige financiële onafhankelijkheid kregen (de vereniging bestaat nog steeds onder de naam Tesselschade-Arbeid Adelt).

Een crochet muts

En al is Martins bang dat oude handwerktradities verdwijnen, hij ziet ook dat bijvoorbeeld haken op platforms als TikTok heel geliefd is. “Het is zo enorm populair, dat mensen in Nederland niet eens meer weten dat haken haken heet, maar het crochet noemen. Hé, dat is een crochet muts, een crochet tanktop. Dat zegt ook dat het blijkbaar niet meer van ouders op kinderen wordt doorgegeven. Gelukkig is er social media.”

Als commentaar op het snel en goedkoop maken van kleding is in de laatste zaal een colbert te zien dat heel opzichtig is gestopt. “Visable mending heet dat,” zegt Martins. “Dat colbert is van Jan ter Heide. Hij kocht het samen met zijn partner, en droeg het later op zijn begrafenis.

Toen hij het jaren later terugvond in een kast, zaten er mottengaatjes in. Het deed hem heel erg aan zijn partner denken, en hij was bang dat hij het moest weggooien. Toen heeft hij de gaten laten stoppen, maar juist heel zichtbaar, ook om te laten zien dat het kan staan voor rouw, voor helen.”

‘Ze liet zich zien’

En hoe zat het met die harmonicamap? Die blijkt gemaakt te zijn door Bregje Vreugdenhil (1882-1970) die in de Van Oldenbarneveltstraat in Amsterdam woonde. De map, met allerlei brei-, haak-, naai- en knooptechnieken toont wat een meisje als Bregje rond 1900 op school leerde.

Uit de map kwam ook een letterlap, die gebruikt werd om te oefenen. Martins: “Bijzonder aan die letterlap is dat ze haar naam daar heel groot op heeft geborduurd, met het jaartal. Iets wat eigenlijk ondenkbaar was. Ze eiste haar aanwezigheid zo op, ze liet zich zien. Tenminste, dat is mijn interpretatie.”

Martins vervolgt: “Kijk, we kunnen heel veel mooie japonnen laten zien, maar alleen om te laten zien dat het mooi geborduurd is, was voor Karim Adduchi en Tess van Zalinge niet voldoende. We wilden vooral de creaties laten zien en accentueren waarvan we de verhalen kenden. En natuurlijk ook om mensen te inspireren.”

Continue This Thread, Karim Adduchi X Tess van Zalinge, Amsterdam Museum, Amstel 51. Tot en met zondag 3 september 2023.