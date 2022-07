Expositie met kunst uit het grofvuil: ‘Op elke hoek kan een schat liggen’

Een schilderij uit de expositie 'De kunst van het grofvuil' van Martine Zwijnenberg. Beeld Jeanette van Brummelen

“In het begin vond ik het best gênant,” vertelt Zwijnenberg. “Wat denken de buren wel niet als ik zo naar het grofvuil sta te kijken? Maar ik zette me daar overheen en heb nu de tijd van mijn leven.”

Zwijnenberg werd twee jaar geleden vanwege haar gezondheid aangeraden om meer te bewegen en buiten te komen. “In diezelfde tijd zocht ik Sinterklaascadeaus voor mijn nichtje dat op kamers ging. Alles wat ze vroeg was aan de prijs, maar tijdens mijn wandelingen zag ik het gewoon bij het grofvuil liggen. Prullenbakken, kussens, dingen voor in de keuken: ik heb het allemaal tweedehands, maar echt in goede staat, bij elkaar gezocht.”

De zzp’er werkt in het dagelijks leven mee aan afvalgerelateerde projecten zoals De Schoonste Straatwedstrijd in West. “Het is absurd hoeveel er wordt weggegooid. Mensen zouden meer zorg moeten dragen voor hun spullen. Niet alleen bij het binnenhalen, ook bij het afstand doen. Ik zie soms kasten van massief eikenhout. Die boom deed er langer over om groot te worden dan dat-ie in een huis stond als kast. Dat is niet duurzaam.”

Schatzoeken

Toch haalt Zwijnenberg ook plezier uit het ‘vuil’; een goede vondst werkt verslavend. ”Ik krijg er een Pippi Langkous-gevoel van. Op elke hoek kan een schat liggen.” Dat resulteerde in een Facebookpagina met foto’s van spullen die in goede staat waren, maar Zwijnenberg niet zelf wilde hebben.

Een mooi schilderij ging daarentegen altijd mee naar huis. “De hele woonkamer stond ermee vol.” Haar favorieten: een mislukte namaak-Mondriaan die ondertekend werd door de onbekende ‘Iris’ en een graveur van de Nederlandse tekenaar Johannes Kip uit 1600. “Die zat verstopt achter een ander schilderij, dus ik denk dat de eigenaren niet wisten wat ze weggooiden.”

Door een toevallig gesprek zijn veel van Zwijnenbergs vondsten nu door iedereen te bewonderen. “Ik raakte, met een schilderij in mijn hand, aan de praat met iemand die net van een galerie af kwam. Diegene was enthousiast en zei: ‘Als we in de zomer een lege plek hebben, ben je welkom.’”

En zo geschiedde. Zaterdag 9 juli opent de expositie De kunst van het grofvuil, die tot 17 augustus te zien is in galerie De Stoker in West. Of de zoektocht nu klaar is? “Je hoeft je bijna niet in te spannen en pats boem, je hebt weer iets moois. Ik kan me niet voorstellen dat ik daar niet mee bezig blijf.”

