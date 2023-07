Expositie in Paleis op de Dam: Het bezoek van Willem V en Wilhelmina aan Amsterdam in 1768 was óók een pr-stunt voor de stad

Stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina bezochten in mei 1768 Amsterdam. De stad spaarde kosten noch moeite om het verblijf onvergetelijk te maken. Een expositie in het Paleis op de Dam blikt terug op het vijfdaagse bezoek.

Het is moeilijk te geloven dat een werkelijke situatie is weergegeven. Op een prent van Reinier Vinkeles is de drukte vastgelegd tijdens de aankomst van ‘Hunne Doorluchtige en Koningklijke Hoogheden’. Op 30 mei 1768 arriveerden stadhouder Willem V, prins van Oranje-Nassau, en Wilhelmina, prinses van Pruisen, in Amsterdam.

Het echtpaar werd welkom geheten in het stadhuis op de Dam. En zo druk was het daar waarschijnlijk nog nooit geweest. Niet alleen stond het hele plein vol mensen, ook de gebouwen puilden uit. Zoals de Waag, het gebouw midden op de Dam waar goederen gewogen werden en belasting geïnd werd.

Voor elk raam verdrongen zich mensen om een glimp van het koninklijk paar op te vangen. Ook op de daken en in de dakgoten zaten toeschouwers met gevaar voor eigen leven naar de aankomst te kijken. Kinderbeentjes bungelden vervaarlijk over de dakrand.

Het vijfdaagse bezoek is onderwerp van een tentoonstelling op diezelfde plek, het Paleis op de Dam. In de achttiende eeuw kwam de internationale positie van Amsterdam onder druk te staan door onrust in Europa. Men was beducht voor een oorlog met Frankrijk, en Engeland was een geduchte concurrent in het internationale handelsverkeer.

Door stadhouder Willem V groots te ontvangen hoopte Amsterdam het tij te keren. De stad had kosten nog moeite gespaard om het verblijf onvergetelijk te maken, voor de prins maar zeker ook voor de eigen inwoners. Het was ook een pr-stunt om de stad in alle glorie te presenteren.

Suikerwerk

Willem V was de laatste stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waarvan Amsterdam de machtigste stad was. Hij kreeg die positie al op driejarige leeftijd, toen zijn vader overleed. Op negentienjarige leeftijd trouwde hij met Wilhelmina van Pruisen, die op dat moment zestien jaar was.

Naast opperbevelhebber van het leger en de vloot was hij opperbewindhebber van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC). Maar hij moest zich nog bewijzen. Om zijn status te bevestigen maakte hij een rondgang langs belangrijke plekken in de Republiek, met Amsterdam als hoogtepunt.

De machtigste man van het land bezocht dus de machtigste stad van het land. Het stadhuis op de Dam werd voor de gelegenheid onderhanden genomen. De zaal waar de schepenen van de stad rechtspraken, werd vijf dagen lang een eetzaal waar een indrukwekkend driegangendiner plaatsvond voor zestig hoogwaardigheidsbekleders.

Waar het diner uit bestond is niet bekend. De tafel was rijkelijk gedekt met prachtig servies en fijn suikerwerk. Om te kunnen koken werden beneden keukens met veertien fornuizen geïnstalleerd. Stadskantoren en vergaderzalen werden tijdelijk audiëntieruimte, zitkamer of slaapvertrek voor het prinselijk paar.

Het stadhuis werd voor eventjes een paleis. Ironisch genoeg werd dit in 1808 een permanente bestemming voor het prestigieuze gebouw, toen Lodewijk Napoleon er ging wonen.

Brandweer

Op 31 mei 1768 werd ’s avonds een groots spektakel op de Dam georganiseerd. De gevel van het stadhuis werd voor de gelegenheid voorzien van zesduizend kaarsen van bijenwas, die in bierglazen met ijzerdraad werden vastgezet. Nog eens vijfhonderd lantaarns op de toren erboven maakten het schouwspel compleet. Het was een zenuwachtig momentje voor het stadsbestuur, dat wel. De brandweer stond paraat, gelukkig verliep alles zonder ongelukken.

Op de tentoonstelling hangt een prent die een paar jaar later gemaakt is, van de voorgevel van het stadhuis. Er zijn honderden gaatjes in het papier gestoken. Het blad wordt aan de achterkant verlicht, waardoor het effect van de versiering in 1768 opgeroepen wordt.

Wilhelmina van Pruisen, prinses van Oranje-Nassau, en Willem V, prins van Oranje, geschilderd door Johann Friedrich August Tischbein in 1789. Beeld Koninklijke Verzamelingen, Den Haag

Amsterdam organiseerde een meerdaags programma voor Willem V en Wilhelmina. Dat strekte zich over de hele stad uit. Zo bezocht het prinselijk paar scheepswerven en de schouwburg. De rijtoeren in de staatsiekoets en vaartochtjes over het IJ waren voor hem ook een manier om zich aan het volk te tonen.

De uitstapjes werden in elk geval massaal bezocht. De vorstelijke stoet werd langs de grachten en vanaf boten toegejuicht. Op een gravure van Simon Fokke is te zien hoe mensen zelfs in bomen klommen om het schouwspel te kunnen zien.

Groot bal

Of het echt zo druk was, weten we niet, misschien moet de drukte met een korrel zout worden genomen. Artistieke vrijheid zien we bijvoorbeeld ook in de weergave van een paar stoelen die voor de gelegenheid voor het prinselijk paar werden gemaakt. Daarop zaten ze tussen het voltallige stadsbestuur.

De stoelen zijn bewaard gebleven en staan nu weer op hun plek. Maar het model verschilt nogal van de versie die Reinier Vinkeles in beeld bracht en ze werden bovendien later rood ingekleurd, terwijl ze in werkelijkheid groen zijn.

Op 2 juni werd een groot bal georganiseerd in de burgerzaal. Er werden 1400 mensen uitgenodigd, die mochten dansen op een houten vloer die over de grote marmeren vloerkaarten was gelegd. Muzikanten speelden in twee orkestbakken onder het beeld van Atlas. Het prinselijk paar hield het tot drie uur ’s nachts vol, de laatste gasten bleven tot in de ochtend.

Veel inwoners van de stad waren op een of andere manier getuige van de festiviteiten, maar men bleef ook op de hoogte via de krant. De Amsterdamse Courant maakte een speciale bijlage. In de zaterdagkrant werd verslag gedaan van het galabal in de Burgerzaal. Het artikel komt superlatieven te kort om de pracht en praal te beschrijven: ‘Nimmer heeft Amsterdam zodanig een Vertooning binnen haar Wallen gezien, als deze.’

De Prins en de Stad, Willem V in Amsterdam, Koninklijk Paleis Amsterdam, t/m 17/9.