Expositie Digital Expressions: Black Joy is een viering van zwarte kunst en het zwart zijn

Digital Expressions: Black Joy in Oscam.

Curator, oprichter en directeur van Oscam (Open Space Contemporary Art Museum) Marian Duff vindt het belangrijk dat de tentoonstelling Digital Expressions: Black Joy een vrolijk en optimistisch geluid laat horen. “Er gaat in de samenleving heel veel aandacht uit naar inclusiviteitscodes, fair practice codes en excuses die niet tot reparaties leiden. Met deze expositie willen we met de werken van acht jonge kunstenaars focussen op het positieve; zwarte kunst vieren en het zwart zijn vieren – ondanks de geschiedenis en de gevolgen daarvan.”

Duff richtte Oscam in 2017 op als pop-up, wat uitgroeide tot een museum voor kunst, mode, design, vakmanschap en ontwikkeling in de Bijlmer. Ze heeft een duidelijke missie: ruimte geven aan ongehoorde stemmen en nieuwe makers. Oscam wil de kunst zo toegankelijk mogelijk presenteren en zo een creatieve verbinding vormen tussen de Bijlmer, Amsterdam en alles daarbuiten. “Er zijn veel getalenteerde makers met bijzondere verhalen die in andere culturele instellingen niet gehoord worden. Hier wel.”

3D-animaties

Deze tentoonstelling werken ze voor het eerst met digitale kunst. “Voor ons een experiment en leuke uitdaging, en het biedt een podium aan makers die werken met nieuwe technologie,” zegt Duff. Voor Sammy Hoever (24) was het bijvoorbeeld een kans om voor het eerst haar kunst te exposeren. Ze studeert aan modeschool Amfi en leerde zichzelf 3D-animaties maken, als een alternatieve manier om haar ontwerpen te presenteren.

“In deze animaties en het kledingdesign verwerk ik mijn Surinaamse achtergrond, bijvoorbeeld de natuur, dieren en traditionele kleding van daar,” zegt Hoever. Eén van haar animaties toont bijvoorbeeld een felblauwe zonnebril in een jungleachtige omgeving, geïnspireerd op de grote blauwe vlinders die daar te zien zijn.

Ook Shaquille Veldboom (25) werkt met 3D-technologie. Via YouTubefilmpjes leerde hij zichzelf op achtjarige leeftijd 3D-ontwerpen maken en sindsdien heeft hij grote stappen gezet: in Oscam bouwt hij nu een volledige auto met alleen een 3D-printer. Het proces is zes weken lang van stap tot stap te volgen als onderdeel van de Young Oscam Art Kitchenprogramma, waarin jonge makers worden begeleid bij het exposeren van hun werk.

Mel Opti (26) werd met een korte versie van diens film Zwart Geluk voor de tentoonstelling gekozen. Opti wil in haar werk onderbelichte verhalen met betrekking tot identiteit en dekolonisatie vertalen, en maakte de film als afstudeerproject aan de filmacademie. Een film die goed binnen het thema van tentoonstelling past: in Zwart Geluk ontmoet Opti zwarte (queer) Amsterdammers die de vrijheid vieren.

Digital Expressions: Black Joy is van 10 tot 25 februari gratis te zien in Oscam, en vanaf 26 januari online als virtual reality te bezichtigen.