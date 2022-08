Expo over 30 jaar Bijlmerramp in Amsterdam Museum aan de Amstel

Een brokstuk van de neergestorte Boeing 747. Beeld Collectie Amsterdam Museum

De expositie is gebaseerd op verhalen van Amsterdammers: het gevoel dat de ramp bij hen oproept, hoe zij herdenken en hoe verschillende generaties dit trauma verwerken, aldus het Amsterdam Museum. Het werkt voor deze tentoonstelling samen met Imagine IC, een museum annex archief in de Bijlmer. Te zien zijn krantenpagina’s uit die dagen, kindertekeningen, video’s en kunstwerken, maar ook twee wrakstukken van de neergestorte Boeing 747.

Tekening van basisschoolleerling Angela, 1992. Beeld Collectie Imagine IC

Tegelijk met de Bijlmerexpo is er ook een foto- en videotentoonstelling over de beroemde nachtclub RoXY, die in 1999 afbrandde op de dag dat mede-oprichter Peter Giele met veel publiek vertoon werd begraven. Toenmalig huisfotograaf Cleo Campert deelt haar beelden uit die tijd. Als derde is er ook een kleine tentoonstelling over de wooncrisis in de hoofdstad.

Het Amsterdam Museum wordt verbouwd en heeft daarom tijdelijk onderdak in de Hermitage aan de Amstel. Daar toont het een vaste collectiepresentatie en onder de noemer ‘Collecting the City’ wisselende tentoonstellingen. Deze drie tentoonstellingen vormen samen de tweede editie van dat project. Ze beginnen op 25 september en duren tot en met 23 mei 2023.