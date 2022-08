Exorbitant feestje om je vingers bij af te likken – ‘Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht’ op het Theater Festival

Acteur Mark Kraan (met muts) in 'Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht'. Beeld Sanne Peper

Mark Kraan: “Ik vind het uiterst boeiend om voor een rol informatie te verzamelen over het onderwerp van de voorstelling. Ik zou de rol ook kunnen spelen als ik dat niet zou doen, want we hebben tenslotte het script, de visie van de regisseur en mijn fantasie. Maar ik vond het heel inspirerend om de moeder van een dochter met autisme te ontmoeten. Ze kwam zo geduldig over. Ik voelde ook de pijn, want je moet echt iets van jezelf opofferen. Ze zei altijd tegen haar dochter voor het slapen gaan: ‘Love you to the moon and back, plus een extra.’ Ik heb dat zinnetje van haar overgenomen.”

Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht is de theaterbewerking van de bestseller van Mark Haddon. De autistische Christopher gaat op zoek naar de moordenaar van de hond die in de tuin van de buren ligt. Zijn moeder kan de opvoeding van haar zoon niet aan en is vertrokken, en ook de goedwillende vader heeft het moeilijk.

Kraan: “Hij is loodgieter en dat is goed gekozen, want als loodgieter ben je bezig om lekkages te repareren of te voorkomen. In zo’n pvc-buizensysteem met verlengstukken en bochten gaat altijd wel iets kapot. Deze man is als vader eindeloos aan het repareren, maar hij heeft geen handen en geen gereedschap meer over om de zaak op orde te krijgen. Het water komt hem echt aan de lippen.”

Uitbundige productie

Vijf jaar geleden was in Carré de Engelstalige versie door het National Theatre uit Londen te zien, maar die tamelijk statische versie is niet te vergelijken met de uitbundige productie van regisseur Pieter Kramer, die is opgenomen in de juryselectie van het Theater Festival als één van de mooiste voorstellingen van het afgelopen theaterseizoen. Daarbij is Mark Kraan ook nog eens genomineerd voor de Arlecchino, de prijs voor de indrukwekkendste, mannelijke ondersteunende acteursrol van het seizoen.

Ofschoon Kraan bijzonder blij is met die erkenning en trots is op de Arlecchino, die hij in 2019 al eens kreeg voor zijn rol in Cinema bij Toneelgroep Oostpool, gaat het relativeren vanzelf. “Toen mijn dochter trots op de basisschool vertelde dat haar vader de Arlecchino had gewonnen, wist de lerares niet waar ze het over had en zei een meisje: ‘Mijn vader heeft een Tesla.’ Bij Stage werd ik door een medewerker van Hij gelooft in mij gefeliciteerd met de nominatie voor de Arlesjino Award.”

De afgelopen acht maanden was Kraan in die musical te zien als Tim Griek, de producer en beste vriend van André Hazes. Kraan ziet geen enkel waardeverschil tussen toneel en musical. Wel denkt hij dat de musical in Nederland wat meer bewegingsvrijheid zou mogen krijgen, zoals dat in de toneelwereld is gebeurd door de Actie Tomaat en de vrijgevochten sfeer van het Werkteater.

Theaterfestival

“Ik ben heel blij met onze plek in het Theater Festival en het juryrapport met een typering als ‘een exorbitant acteursfeestje om je vingers bij af te likken’. Ik heb het gevoel dat de toneelbeleving in landen als Duitsland en Engeland minder beperkt is. Daarom ben ik me voorzichtig aan het oriënteren om eens een project in het buitenland te doen.

“Maar ik vond het bijzonder om hier met Pieter Kramer te werken. Op de eerste repetitiedag zei hij dat hij een revue wilde. In deel twee van de voorstelling reist Christopher naar zijn moeder. Hij is nog nooit buiten zijn straat geweest, dus dat is een hele onderneming, met veel prikkels. We proberen dan in zijn hoofd te kruipen, om te laten zien wat er met die jongen gebeurt op het drukke station.”

“We zijn op het toneel natuurlijk maar met een beperkt aantal acteurs, dus dan krijg je een verkleedorgie. We verkleden zelfs op het toneel een keer razendsnel naar een ander personage. Veel pruiken, plaksnorren, jurken, dubbele kledinglagen. Een revue dus. Geweldig.”

Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht door de Theateralliantie. DeLaMar van 24-8 t/m 1-9