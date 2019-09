Exit brexit: volume en kleur sieren Londense modeweek

De show van Matty Bovan. Beeld REUTERS

Het is geen geheim dat de mode-industrie de brexit haat, getuige ook de populaire T-shirts van Katherine Hamnett, ontwerpster en milieuactivist, waarop het in zwarte kapitalen gedrukt staat (‘Fashion hates brexit’).

In alle politieke discussies rondom de brexit, bevindt de mode-industrie zich in de verdomhoek, klaagde de British Fashion Council keer op keer. En dat terwijl de industrietak jaarlijks 32,3 miljard pond bijdraagt aan de Britse economie en werk biedt aan 890.000 mensen (onder wie 10.000 Europeanen). Ter vergelijking: de Britse visindustrie brengt voor het hele Verenigd Koninkrijk ‘slechts’ 1,4 miljard pond in het laatje, maar wordt eindeloos besproken.

Wat betekent brexit voor Britse ontwerpers? Een harde brexit kan zorgen voor flink stijgende import- en exporttarieven, die vooral kleine ­bedrijfjes van jonge ontwerpers zullen treffen. Investeerders zijn vanwege de onzekere toekomst terughoudender. “De restricties van het vrije verkeer zijn catastrofaal voor de industrie,” zei Hamnett tegen The Independent. “Zo’n 75 procent van alle onderdelen moet geïmporteerd worden.” (Zo’n 10 miljard aan schoenen en kleding uit Europa alleen al.)

Werkcontracten voor mensen van buiten het Verenigd Koninkrijk worden bemoeilijkt, ­terwijl juist de mix aan culturen de Britse mode-industrie zo interessant maakt. Voeg daarbij nog de onzekere koers van het pond en kledingorders die straks mogelijk dagen op de kade blijven staan vanwege douanecontroles. Dat laatste is dodelijk voor de reputatie van een ontwerper in een business waar je na een keer te laat aan een winkel leveren bent afgeschreven.

Dezer dagen, tijdens en na London Fashion Week, worden de orders geplaatst voor de kleding die komend voorjaar in de winkels hangt. Wat daarop de winstmarges voor de ontwerper zullen zijn, is een complete gok.

Lichtblauw corduroy

Maar niet getreurd en schouders eronder, want de eilanders hebben Meghan Markle, die zich opwerpt als promotor van Brits design. Alles wat zij draagt, is binnen een dag uitverkocht. Én ze hebben Victoria Beckham, die zondag een van haar beste collecties ooit toonde, voor voorjaar/zomer 2020, met heerlijke seventiesvibe.

In de studio was maandenlang alleen maar geluisterd naar muziek uit de jaren zeventig en gekeken naar films uit dezelfde periode, zei Beckham backstage tegen Vogue. “We hebben alles in een blender gestopt en dit is het karakter dat eruit kwam.”

Mannenpakken waarbij broek en colbert in verschillende ruitjes werden gecombineerd, daarbij een coltrui en een klassieke paarse of ­gele ruffle blouse, mét corsage. Er waren grote, flowy jurken, moderne twinsets en opvallende, aantrekkelijke kleurcombinaties, zoals een hoge taillebroek in lichtblauw corduroy gedragen met een geel overhemd en lichtroze coltrui. Het trok allemaal voorbij aan de front row waar ­onder anderen actrice Helen Mirren, schrijfster en activist Sinéad Burke en Beckhams drie ­zonen en dochter Harper, in een gebloemde prairiejurk op schoot bij vader David, zaten.

De show was een samenwerking met de Great Britain Campaign, die in 2012 begon ter promotie van de Olympische Spelen en Paralympics in Londen, waarmee Beckham de Britse mode-­industrie wilde steunen, zo vermeldde de uitnodiging.

Daarnaast lanceerde Victoria Beckham het eerste deel van haar langverwachte cosmeticalijn – nu alleen nog make-up, later volgt skincare, alleen te koop via haar eigen website, en tijdelijk via haar ‘corner’ in Dover Street Market.

Lange tijd werd de Londense modeweek door grote namen in de industrie overgeslagen en ­gebruikt als stop om thuis even op adem te ­komen tussen de hectische New Yorkse en ­Milanese modeweek in. No more. Met namen op de ­kalender als JW Anderson, Burberry, ­Erdem Stella McCartney, Simone Rocha, Molly Goddard, Wales Bonner, Matty Bovan en ­Roland Mouret (favoriet van Meghan Markle en Melania Trump) is de modeweek een niet te missen halte in het een maand durende modecircus dat begon in New York en 1 oktober ­eindigt in Parijs.

Vivienne Westwood

Bovan werd vorig jaar door The Guardian ­‘fashion’s great bright hope’ genoemd. De door scifi geïnspireerde collectie met sculpturale tops van gebloemde libertystof en massieve rokken zijn een feestje voor het oog. Volgens de ontwerper ogen ze ietwat vreemd, maar zijn ze eenvoudig te dragen – hoewel je er nauwelijks iets in kunt horen, zo massaal zijn de tops, alsof je je ­eigen geluidscabine hebt.

Jong talent Matty Bovan liet zich door scifi inspireren. Beeld WireImage

Na zijn afstuderen aan Central Saint Martins in 2015 ging Bovan weer bij zijn ouders in York wonen en won hij diverse prijzen, waaronder de prestigieuze LVMH Graduate Prize. Dan staan grote namen in de rij om samen te werken. Zo maakte hoedenmaker Stephen Jones waanzinnige, iPadachtige maskers, die als een grote lens voor het gezicht hingen.

Molly Goddard is eveneens een talent om te koesteren. De 30-jarige Britse levert regelmatig jurken aan Rihanna, maar is verre van starstruck. Ze wil ontwerpen voor vrouwen van alle leeftijden die haar jurken eeuwig willen dragen.

Goddard staat bekend om haar volumineuze silhouetten in zoete, vrolijke kleuren, waarin ze soms wel 90 meter tule verwerkt. Dit keer waren er ook slankere silhouetten met ingesnoerde tailles, waarbij tule een meer decoratieve rol speelde: om de heupen gewikkeld zoals je een sweater zou knopen, of losjes over contrasterende slipdresses gedrapeerd. Het moest voor een ‘blurry feel’ zorgen, vertelde ze.

‘Molly Goddard is waarschijnlijk de eerste ontwerper die beroemd is geworden door het kleden van een psychopaat,’ schreef The Guardian deze week. Goddards marshmellowroze ‘ballonjurk’ is namelijk synoniem met hoofdpersoon Villanelle in de BBC-serie Killing Eve. Geïnteresseerd? In Amsterdam wordt Goddards collectie verkocht bij Cowboys2Catwalk.

Molly Goddard staat bekend om volumineuze silhouetten. Beeld John Phillips/BFC/Getty Images

Nog iemand die houdt van volume is Simone Rocha, wier romantische, victoriaans aandoende transparante jurken in trapezevorm met ‘leg o mutton’-mouwen (schapenboutmouwen: van boven volumineus en nauwsluitend op de onderarm) worden gedragen over diverse lagen. Ze verschenen in delftsblauw en in beige versierd met stro en gevlochten raffiadetails. Nieuw was het ruime, ballonachtige silhouet dat ter hoogte van de knieën bijeen werd gebracht.

Er was geen show van Vivienne Westwood, maar in haar showroom in Conduit Street toonde de 78-jarige queen of punk en activiste zich fel als altijd. Door middel van posters, spandoeken en hilarische foto’s van zichzelf wees ze op de misstanden in de (mode)wereld.

Wekelijks eindigen er alleen al in het Verenigd Koninkrijk elf miljoen kledingstukken op de vuilstort. Haar slogans waren dan ook: ‘Buy less, dress up, choose well and make it last’ en ‘Quality versus high street quantity’. Westwood doet altijd wat ze zegt, dus bestond deze collectie uit vijftig procent minder items. Tevens werkt ze aan een serie kledingstukken die door middel van drukkers telkens op een andere manier gedragen kunnen worden.

De tendens in Londen was dan ook optimisme. Dat was zichtbaar in kleurgebruik, bij het aandragen van oplossingen, maar vooral door het vakmanschap en de excentriciteit waar de Britten om bekend staan.