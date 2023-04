Exclusief interview met Quentin Tarantino in Amsterdam: ‘Ik was niet voorbereid op dit nostalgische gevoel’

Quentin Tarantino is voor de promotie van zijn boek Cinema Speculation in Amsterdam, de stad waar hij dertig jaar geleden aan het script van Pulp Fiction schreef. Opnieuw slentert hij door de straten – nu met mondkapje om niet herkend te worden. ‘Het is een bedevaart door Amsterdam, en een bedevaart naar wie ik destijds was.’

“Het is ontroerend om hier na al die tijd weer terug te zijn. Ik keek er echt naar uit om naar Amsterdam te komen, en ik had mijn schema aangepast zodat ik hier wat langer kan blijven. Maar ik was niet voorbereid op dit nostalgische gevoel. Dat overviel me echt,” zegt Quentin Tarantino (60) ten kantore van Athenaeum Boekhandel op het Spui.

De Amerikaanse regisseur, scenarist en schrijver is vijf dagen in Amsterdam, als onderdeel van de Europese promotietour voor zijn eerste essaybundel Cinema Speculation. Zondagavond was er een presentatie in een tot de laatste stoel uitverkocht Carré. Deze maandag geeft hij twee interviews, aansluitend staat zijn allereerste signeersessie in een boekwinkel op het programma – door het open raam komt het geroezemoes van de meterslange rij met fans naar binnen.

Hij neemt een slok van zijn rode wijn. “Voor jou als Amsterdammer is het natuurlijk anders, maar ik had het gevoel dat er niet zoveel is veranderd sinds ik hier voor het laatst was in de jaren negentig. Van de buitenkant is het nog zoals ik het me herinnerde; er zijn wel veel andere winkels, maar in die kleine straatjes hier om de hoek kon ik zelfs de weg nog vinden.”

Op persoonlijk gebied is er wel een hoop veranderd.

“Dat is precies wat me ontroerde: Amsterdam mag dan weinig zijn veranderd, ik ben dat wel. Destijds had ik mijn carrière nog voor me, nu ligt die grotendeels achter me. Dat is niet erg, maar het is wel confronterend. Ik heb nu twee kleine kinderen, er loopt een ander mens door de straten. Het is een bedevaart door Amsterdam, en het is een bedevaart naar wie ik destijds was.”

Kunt u nog over straat?

“In 1992 kende niemand mij hier, Reservoir Dogs moest nog uitkomen. Toen ik later terugkwam was dat al anders: mensen herkenden me en zeiden vriendelijk gedag. Nu is het anders, helaas, maar het goede aan corona is dat niemand gek opkijkt als je een mondmaskertje draagt. Dat helpt.”

Dertig jaar geleden frequenteerde u coffeeshops en ging u naar het red light district, wat staat er nu op het programma?

“Ho ho, ik ging niet naar het red light district. Althans, ik liep wel over de Wallen, maar ik ben niet naar binnen geweest in de peeskamertjes.” Hij lacht een bulderende lach. “Niet dat daar iets mis mee is, maar nee, dat heb ik niet gedaan. Ik liep gewoon rond, dat deed ik iedere dag – en dat doe ik nu ook weer.”

“Dat vond ik het leuke aan deze stad: ik werd wakker in mijn eigen appartement, pakte pen en papier en een goed boek en ging vervolgens de stad in. Dan zat ik een paar uur te schrijven of te lezen in een bruin café, daarna ging ik lunchen, en ’s middags liep ik nog wat rond of ik ging naar een middagvoorstelling in het Filmmuseum in het Vondelpark – daar heb ik nog een retrospectief gezien van Howard Hawks, een van mijn favoriete regisseurs. En daarna ging ik naar een coffeeshop, rookte pot, en dan was het tijd om weer naar huis te gaan. Zo vulde ik hier mijn dagen.”

Werd uw schrijven beter door de marihuana?

“Niet bepaald. Ik heb niet veel geschreven nadat ik had gerookt.”

Er is nog altijd onduidelijkheid over waar u destijds verbleef; kunnen we dat bij dezen ophelderen?

“Ja hoor, ik had via via een kamer gehuurd aan een van de grachten. Dat was voor een week, want mijn oorspronkelijke plan was om nog naar andere steden in Europa te gaan – een beetje zoals ik nu doe voor deze promotietour. Maar het beviel me hier zo goed, dat ik wilde blijven. Dat kon daar niet, want het was al volgeboekt. Maar toen ik vertelde dat ik minstens drie maanden wilde blijven, had de eigenaar een oplossing: ik kon in het appartement van zijn dochter, die net was gaan samenwonen met haar vriend. De straatnaam weet ik niet meer, maar ik loop er zo naartoe – denk ik.”

Nog iets anders: u zou destijds een peperdure, uit Japan geïmporteerde vhs niet hebben teruggebracht bij de Cultvideotheek…

Tarantino veert op. “Nee, nee, het was niet een heel dure video, maar ik heb inderdaad iets gestolen – het was een geweldige videotheek! Maar het was geen Japanse film, maar Tony Arzenta, een Italiaanse wraakfilm met Alain Delon. En ik heb nóg een video niet teruggebracht: Lucio Fulci’s Sette note in nero. Maar goed, zij zijn dicht en ik heb ze nog.” Weer die lach: “De staarwedstrijd is voorbij en ik heb gewonnen.”

Dertig jaar geleden werkte u in Amsterdam aan het scenario van Pulp Fiction, hebt u tijdens dit verblijf nog iets gedaan aan het script van The Movie Critic, wat uw tiende en laatste film gaat worden?

“Niet echt, maar tijdens mijn wandelingen ben ik wel tot de conclusie gekomen dat ik nog één nieuwe scenarioversie moet schrijven. Maar de basis ligt er, ik hoop eind van de herfst te beginnen met de opnamen. Hij gaat over een filmcriticus in de jaren zeventig, maar ik ben het niet. Hij heeft heel andere opvattingen over film dan ik.”

Hebt u nooit spijt dat u hebt gezegd dat u maar tien films wilt maken?

“Nee, ik kan toch niet voor altijd blijven doorgaan. Ik heb nu kinderen, met wie ik tijd wil doorbrengen.”

Gaat u ze dezelfde filmopvoeding geven als u zelf hebt gehad, dus, zoals u uitvoerig beschrijft in Cinema Speculation, vanaf hun vierde met ze naar films die niet per se voor kinderen zijn bedoeld?

“Als ze geïnteresseerd zijn zeker. Er is niets wat me gelukkiger zou maken, maar we zijn er nog niet mee begonnen. Mijn zoons aandachtsspanne is nog te kort om een speelfilm te kijken, maar we spelen al wel met mijn Godzilla’s en poppetjes uit Planet of the Apes.”