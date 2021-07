Ex-Rietveldstudent Sophie Hardemans genderloze denimlabel is een hit in LA: ‘Wat ‘normaal’ is, is ook maar verzonnen’

Sophie Hardeman woont sinds een half jaar in LA. ‘Telkens als ik als daar was, kreeg ik zo’n knaller van een opdracht, dat het me een goed idee leek er te gaan wonen.’ Beeld Lin Woldendorp

Ze stond al eens in de Forbes 30 Under 30, The New York Times noemde haar ‘één van de vijf designers om in de gaten te houden’, maar voor Sophie Hardeman (30) voelt het nog steeds alsof ze aan het afstuderen is, zegt ze op een terras aan de Noordermarkt. “Omdat ik nog altijd puur mijn intuïtie volg en niet echt met een duidelijk plan werk.”

Het was nooit haar droom om een beroemd modelabel te worden, het gaat haar meer om het bouwen van een community en het maken van betekenisvolle producten. “Mode kan heel ongezond zijn. Door fast fashion zijn mensen gewend om te weinig te betalen en dat gaat ten koste van anderen. Daarbij praat mode iemand vaak onzekerheid aan. Dat je je niet goed genoeg kunt voelen zónder die statustas. Bij mij gaat het minder om de kleding: kleren an sich vind ik best saai namelijk.”

In haar collectie vind je dan ook The Rich Bitch Bag, gemaakt van reststoffen, een opgestoken middelvinger naar de statustas. Maar ook een ‘nippleshirt’ met uitsneden op voor de hand liggende plekken, en de ‘tangajeans’ die júíst het accent legt op lovehandles. Want mode kan – in contrast met die nare kant – ook heel bevrijdend werken.

Hardeman is een genderloos denimlabel. “Het draait in de wereld nog steeds om twee genderidentiteiten, terwijl er honderd meerdere tussenin zitten. Ik vind het belangrijk dat het systeem doorbroken wordt.”

De jonge generatie is een beetje post-identiteit, zegt ze. “Dat is ook de hoek waarin ik zit, post-identiteit en post-trends, waarbij je gewoon een mooi kledingstuk koopt omdat je je er lekker in voelt, zonder dat het per se iets representeert. Ik vind het wél interessant om trends te integreren in een kledingstuk. Als een bepaald silhouet in is, ga ik het overdrijven tot het schots en scheef is. Eigenlijk maak ik heel normale, klassieke kleren, maar ze zijn allemaal ergens wel een beetje fucked up, ontwrichtend. Ik zoek de grenzen op rondom gender, seksualiteit en non-conformiteit.”

Gerecycled denim

Zo is haar lievelingsoutfit het ‘swirlsuit’ van gerecycled denim, bestaande uit een standaard Levi’s 501-broek met spijkerjasje, waarbij alle stof is gedraaid, alsof de drager ermee in een tornado is terechtgekomen. “Ik ben een groot fan van lowbrowkunst, maar ik zie Hardeman ook als een high-end luxelabel.”

Het nippleshirt, met uitsneden op voor de hand liggende plekken. Beeld Vogue

De ontwerpster is drie weken in Amsterdam, beetje vakantie, deels werk op haar studio in Oost. Ze heeft hier nog een assistent die op projectbasis werkt, maar sinds een half jaar woont ze in Los Angeles en heeft ze er een studio downtown. “Telkens als ik in LA was, kreeg ik zo’n knaller van een opdracht, dat het me een goed idee leek er te gaan wonen. De productie vindt plaats op fietsafstand van het atelier, ik ken alle mensen die er voor me naaien en ik doe alles op mijn mountainbike. Beter voor het milieu en voor mezelf.”

Met haar carrière is het snel gegaan. In 2015 studeerde ze af aan de Gerrit Rietveld Academie met een collectie die over zwaartekracht ging, en het feit dat iedereen binnen de designwereld daar rekening mee houdt. “Beha’s duwen tieten omhoog, boekenkasten houden boeken omhoog, maar buiten de aarde zou dat helemaal niet werken. Als je een jurk op de maan draagt, gaat ze omhoog. Dat zwaartekrachtthema ging eigenlijk over de complexiteit van normaal zijn. Dat ‘normaal’ nergens hetzelfde is, dat het iets is wat we verzonnen hebben. Dat is nog steeds mijn filosofie.”

Na haar eindexamen presenteerde ze nog tien ‘zwaartekrachtlooks’ in een piepkleine snackbar in de Staatsliedenbuurt, waar modellen de ramen aan het zemen waren. Waarna ze door VFiles werd uitgenodigd deel te nemen aan een show in New York. “Daags erna droeg Rihanna al mijn kleren: een afgesneden bloesje en een kort jeansbroekje met diepe uitsneden, waardoor haar billen er half uithingen. Zó klein, dat ze er zelfs nog is uitgescheurd.”

Multibrandstore Colette in Parijs plaatste een order, net als Van Ravenstein in Amsterdam (ze werkte er tijdens haar studie op zaterdag), Radd Lounge in Tokio en H. Lorenzo in Los Angeles. “Klein probleem: alle patronen waren zoek. Maar het lukte om de honderden bestelde stuks op tijd te leveren. Ik heb alles in Amsterdam laten maken, geen cent op verdiend natuurlijk, maar ik ben er ook niet aan kapotgegaan.”

Dat komt mede doordat ze overwegend met deadstock werkt, overgebleven materiaal, nu nog voor zo’n tachtig procent van de collectie, maar dat moet meer worden. Van diverse tweedehandswinkels in Amsterdam en Los Angeles krijgt ze de afgeknipte pijpen van spijkershorts, die anders zouden worden weggegooid.

Korte films

Na diverse shows in Los Angeles en New York ging de bal flink rollen. Regisseuse en eveneens ex-Rietveldstudent Emma Westenberg vroeg Hardemans medewerking voor de videoclip van de Australische singer-songwriter Troye Sivan. “Ik was erbij op de set in LA, daar ging ik dan als een gek in een golfkarretje over het strand naar de locatiebus als ik iets vergeten was. Er hing zo’n te gekke sfeer.” Eerder maakte ze met Westenberg al de korte films Blue and You en Burning Oceans Into Deserts.

Na haar eindexamen werd Hardeman uitgenodigd om aan de VFiles deel te nemen aan een show in New York. Beeld Vogue

Lil Nas X benaderde haar voor ‘twee dromen van outfits’. Ze maakte diverse malen kleding voor Rihanna, de Amerikaanse singer-songwriter Kelani kocht stuks voor haar toer. Voor Cardi B maakte ze een denimbikini met kousenband en een lange denim trenchcoat. “Waarom ze allemaal bij mij komen? Tja, ik denk dat mensen nu wel doorhebben dat ik goed ben in over the top statementpieces en subversive looks kan maken.”

Rapper Doja Cat droeg een paarse denim look vol ruches, waarbij met een hittepers een metallicfolielaag over het denim was aangebracht. Hardeman: “Ik ben een echte textielnerd, veel van onze stoffen verven we ook zelf, daar word ik heel gelukkig van.”

Lapdance aan de duivel

Laatste nieuwe aanwinst onder haar beroemde fans zijn realitysterren The Clermont Twins voor wie ze ieniemienie denimbikini’s maakte. Maar haar hoogtepunt tot nu toe was meewerken aan de video voor Montero (Call Me By Your Name) van Lil Nas X en hem via Facetime ontmoeten. “De video is legendarisch omdat niet eerder een mannelijke popster een superqueer video maakte. Het lied gaat over een brief die hij aan zichzelf schreef, waarin hij beloofde nooit publiekelijk uit de kast te komen. Aan het einde van de video geeft hij de duivel een lapdance. Lil Nas X wil deuren openen voor andere queer personen, waardoor ze simpelweg zichzelf kunnen zijn. Daar sluit ik me helemaal bij aan.”

Sophie Hardeman werd in Arnhem geboren, en verhuisde met haar ouders en de tweeling Doris en Titus op haar zevende naar de Amerikaanse staat Georgia. Vijf jaar lang midden in de Biblebelt voedde haar recalcitrantie. “Ik was een tomboy, ik wilde niet de jurk maar het schooluniform van de jongens aan, dat mocht niet. Ook had ik kort haar, wat daar niet gangbaar was. Uit protest ging ik op het mannentoilet plassen. Weer terug in Nederland voelde als een verademing, al zijn mensen hier ook best preuts en rechtlijnig. ‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’, maar wat ís normaal?”

In haar schaarse vrije tijd speelt ze in punkband Johnny’s Problems. “Ik zing en speel basgitaar, maar ik moet voor een optreden telkens nog kotsen van de zenuwen. Punk bestaat eigenlijk niet meer,” zegt ze, “het is vooral een houding: dat je je niks laat aanmeten. In die zin is het de meest moderne levenswijze.”

Met een filmmaker in Los Angeles staat ze in de startblokken om The Hardemansion te gaan draaien, een pilot voor een realityserie, waarin de spelers stuks uit haar nieuwe collectie dragen. “Dat wordt een gigaproject, ik ga niet alle spelers verklappen, maar wel dat ik praat met Heidi en Spencer van The Hills.”

In de toekomst wil ze nog meer manieren vinden voor het bevorderen van de vrijheid van zelfexpressie. “Nu doe ik dat door mijn label, door events te organiseren en met mijn band, maar ik wil nog zóveel andere producten ontwerpen: Hardeman-homewear, Hardemantandpasta, een Hardemanvork die een beetje krom is, Hardemanbier, én op tournee met een Hardemanbus waarin alles samenkomt. Bring it on.”

Virgil Abloh. Beeld Getty Images

