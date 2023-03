Everything Everywhere All at Once grote winnaar van de Oscars 2023

Everything Everywhere All at Once is de grote winnaar geworden van de 95ste Oscaruitreiking. Een historische winst, met Michelle Yeoh als eerste actrice van Aziatische komaf die de prijs voor beste actrice ontving.

Everything Everywhere All at Once won zondagnacht zeven Oscars, waaronder die voor beste film, regie, scenario (Daniel Kwan en Daniel Scheinert, samen ‘de Daniels’) en montage (Paul Rogers). Michelle Yeoh, die als tobbende eigenaresse van een wasserette verwikkeld raakt in een krankzinnig avontuur met familieleden uit parallelle universums, werd onderscheiden als beste actrice, Jamie Lee Curtis en Ke Huy Quan hadden de beste bijrollen.

“Voor alle jongetjes en meisjes die eruitzien zoals ik,” zei Yeoh, de eerste niet-witte winnaar sinds Halle Berry in 2002 en de eerste actrice van Aziatische komaf die de prijs voor beste actrice won. “Er is hoop. Dit bewijst dat dromen uit kunnen komen!”

De Maleisisch-Chinese Yeoh (60) kwam een paar dagen voor de Oscaruitreiking nog in het nieuws omdat ze op Instagram een artikel uit Vogue had gedeeld waarin wordt gesteld dat zij de Oscar meer zou verdienen dan Cate Blanchett (Tár). Dat was in strijd met de regels van de competitie, die stellen dat het vergelijken van genomineerden verboden is. Yeoh verwijderde haar post dan ook weer snel.

Everything Everywhere All at Once terug in de bioscopen

Everything Everywhere All at Once is precies wat de titel zegt: alles tegelijk. Melig en oprecht, grotesk en alledaags, overlopend van ideeën en toch opvallend gefocust. De overdaad werkt. Vanwege de Oscarwinst keert de film komende week terug in de Nederlandse bioscopen, liet distributeur The Searchers tijdens de uitreiking al weten.

De zegetocht van Everything Everywhere All at Once kwam niet onverwacht, de knotsgekke film was met elf nominaties op voorhand al de grote favoriet. Het was sowieso een tamelijk voorspelbare, ietwat kabbelende avond. Host Jimmy Kimmel begon met wat grappen over Will Smiths klap van vorig jaar (“Als er weer zoiets gebeurt, gewoon doen wat jullie vorige jaar deden: helemaal niets.”), steken over het gebrek aan diversiteit en zijn langlopende fittie met Matt Damon. Hugh Grant, die de Oscar voor production design uitreikte, zorgde voor wat ‘oohs en aahs’ door zichzelf te vergelijken met een verschrompelde scrotum.

De andere grote winnaar kwam ook niet als een verrassing: Im Westen nichts Neues, het door Netflix gefinancierde anti-oorlogsepos van de Duitse regisseur Edward Berger – gebaseerd op het gelijknamige boek van Erich Maria Remarque uit 1928, door de oorlog in Oekraïne nu zeer actueel – verzilverde vier van de acht nominaties, waaronder die voor het imposante camerawerk en voor beste internationale film.

Het betekende dat Close van de Belgische regisseur Lukas Dhont, gecoproduceerd door het Amsterdamse Topkapi Films, buiten de prijzen viel.

The Whale

Brendan Fraser won de Oscar voor beste acteur voor zijn comebackrol in Darren Aronofsky’s The Whale. Daarin speelt hij de obese literatuurdocent Charlie, die zichzelf doelbewust dood lijkt te eten. Het duurde elke dag vier uur om hem in zijn fat suit te krijgen. “Dus zo ziet het multiversum eruit,” grapte de geëmotioneerde Fraser (54), die in Hollywood uit zicht was geraakt na de succesreeks The Mummy. The Whale werd ook onderscheiden in de categorie ‘make-up en haar’.

In beide categorieën was Elvis favoriet, maar de exorbitante Elvis Presley-biopic wist geen enkele van de zeven nominaties te verzilveren. Ook The Banshees of Inisherin (9 nominaties), Steven Spielbergs The Fabelmans (zeven nominaties) en Tár (zes nominaties) bleven Oscarloos. Top Gun: Maverick en Avatar: The Way of Water moesten het allebei doen met een troostprijs: Top Gun won de Oscar voor het beste geluid, Avatar die voor de beste visuele effecten.

Guillermo del Toro’s Pinocchio was de beste lange animatiefilm, Navalny de beste lange documentaire. Joelia Navalnaja, de vrouw van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni, nam de Oscar in ontvangst: “Mijn man zit in de gevangenis voor het vertellen van de waarheid, voor het verdedigen van de democratie,” zei Navalnaja bij het krijgen van het beeldje. “Aleksej, ik droom van de dag dat je vrij zal zijn, en dat ons land vrij zal zijn. Blijf sterk.”

