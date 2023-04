Everything But The Girl is – eindelijk – terug: ‘We gaan geen oude hits zingen, dit is een frisse start’

Bijna 24 jaar geleden kwam er einde aan het duo Everything But The Girl, vooral bekend van de hit Missing uit 1994. Nu zijn Ben Watt en Tracey Thorn – al meer dan veertig jaar een stel – terug met Fuse, een album met elektronische soul. ‘De kinderen zijn eindelijk het huis uit!’

Wat deed jullie in 1999 besluiten te stoppen met Everything But The Girl?

Tracey Thorn (60): “Het was mijn besluit. We hadden twee kleine kinderen, een derde was onderweg. We hadden die eerste twee weleens meegenomen op tournee, maar dat was heel zwaar. U2 vroeg ons als voorprogramma bij een stadiontour door de VS. Ik wist: dat gaat niet werken, dit leven is onverenigbaar met het leven dat ik met mijn kinderen wil leiden. We hieven EBTG niet op, het was de bedoeling tijdelijk te stoppen. We hadden geen idee dat het zo lang zou duren voor we de draad weer oppakten.”

Waarom nu?

TT (lachend): “De kinderen zijn eindelijk het huis uit! Nou ja, het hielp wel. Zoals de coronolockdown ook een rol speelde in de totstandkoming van het album. Het ging allemaal heel geleidelijk en organisch. Er was geen uitgewerkt plan. Onze terugkeer heeft ook zeker niets te maken met nostalgie. We gaan niet toeren en oude hits zingen. Dit is een nieuw begin, een frisse start.”

Jullie waren de afgelopen 24 jaar actief als soloartiesten. Hoe is het om weer samen te werken?

Ben Watt (60): “Het was even aftasten en uitproberen. We zijn gewend onze eigen muzikale beslissingen te nemen. Maar we hadden het samenwerken weer snel onder de knie. Het ging niet om compromissen sluiten, het was meer een kwestie van the best of both worlds. Ik zei: ‘Luister eens naar deze beat, kun je er iets mee?’ Of Tracey liet me vier zinnen tekst lezen en vroeg dan: ‘Hoor jij hier een melodie bij?’ Het was heel ontspannen. We hadden ook niemand verteld dat we bezig waren met een nieuw EBTG-album. Met uitzondering van ons debuut uit 1984 kwamen al onze platen onder druk tot stand.”

In de jaren negentig maakten jullie een opmerkelijke transitie: van jazzy en hoofdzakelijk akoestische muziek naar elektronisch.

“Zo zien journalisten dat graag, die willen muziek indelen in genres. Wij zijn daar nooit zo mee bezig geweest. We hebben zoveel verschillende platen gemaakt, we maakten de muziek die wij wilden horen. En ja, die is in de loop der jaren veranderd. Maar dat ging heel geleidelijk. Het was niet zo dat we in de nineties zeiden: vanaf nu zijn we een dance-act. Al in 1988 gebruikten we op het album Idlewild drumcomputers en synthesizers.”

Jullie zullen het toch met me eens zijn dat jullie eerste hit Each and Everyone iets heel anders was dan het dancenummer Missing.

TT: “Er zat ook tien jaar tussen. We zouden wel heel saaie artiesten zijn geweest als we altijd dezelfde muziek waren blijven maken.

BW: “De David Bowie van Let’s Dance was een heel andere dan de David Bowie van tien jaar daarvoor. Tien jaar voor Night Fever maakten de Bee Gees compleet andere muziek. Je kunt het alleen lang volhouden in de muziek als je openstaat voor nieuwe ideeën en sounds.”

Each and Everyone leek voor veel mensen een liefdeslied, maar ging eigenlijk over achtergestelde positie van vrouwen in de muziekwereld.

TT: “Het was een feministische song in vermomming. Maar ook voor wie hem opvatte als een liefdeslied was de vibe duidelijk. Hier was een vrouw aan het woord die zei ‘Ik pik dit niet, you’re pissing me off.’ Het nummer was gebaseerd op mijn ervaringen in The Marine Girls, de meidengroep waar ik voor EBTG van deel uit maakte. De Engelse muziekpers schreef heel neerbuigend over ons, vaak ook met zo’n toontje alsof ze ons een grote gunst verleenden door aandacht aan ons te besteden, terwijl muziek toch echt een jongensding was.”

Is de positie van vrouwen in de muziek verbeterd?

TT: “Dat zou je eigenlijk aan jonge vrouwen moeten vragen. Ik ben oud én succesvol, dat geeft me automatisch meer macht. Maar er is in de muziekwereld veel veranderd sinds de jaren tachtig natuurlijk. Er zijn veel meer vrouwen actief en succesvol. En wat in het Verenigd Koninkrijk ook is veranderd: er zijn nu ook vrouwelijke muziekjournalisten. Dat is echt een wezenlijk verschil met de tijd waarin ik begon.”

MeToo heeft in de muziekwereld helemaal niet zo veel losgemaakt. Hoe kan dat?

TT: “Het zal te maken hebben met de aloude mythe van seks, drugs en rock-’n-roll. Wie die drie-eenheid probeert te ontmantelen, roept heel veel weerstand op, zeker als het om het onderdeel seks gaat. Je wordt snel weggezet als een puritein. Maar ook daarin is de muziekwereld aan het veranderen. Steeds meer vrouwen spreken zich uit.”

Jullie zijn al meer dan veertig jaar een stel. Als je in een relatie allebei in de muziek zit, bestaat dan niet het gevaar dat je het altijd maar daar over hebt?

TT: “Nee hoor, we kunnen werk en ons gewone leven heel goed scheiden. Als we niet met muziek bezig zijn, voeren we dezelfde gesprekken als elk getrouwd stel. Wat eten we vandaag? Is er wat op tv vanavond? En natuurlijk: Zet jij de vuilnis buiten?”

Everything But The Girl: Fuse (Buzzin’ Fly/Virgin). Het album verschijnt vrijdag.