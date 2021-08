Eventjes overweldigend solidair met ‘onze mensen’ in Afghanistan

De tafel van Op1, solidair met Afghanistan. Beeld -

Jeroen Wollaars had het in de aankondiging van Nieuwsuur over ‘onze mensen’. Op de golven van alle verontwaardiging over de gemiste kans om ze te redden uit de klauwen van de Taliban, hoorden de tolken en andere Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt er al helemaal bij.

Het Nederlandse vliegtuig dat te elfder ure aankwam in Kabul was net weer vertrokken. Wollaars: “Zonder onze mensen aan boord.”

In de talkshows en actualiteitenrubrieken is de betrokkenheid bij Afghanistan overweldigend. We kunnen gerust spreken van internationale solidariteit. Lips krijgt er een warm gevoel bij, maar staat er ook van te kijken. In den lande is vaak niet zoveel enthousiasme om vliegtuigen met vluchtelingen hierheen te halen.

Op1 was maandag helemaal gewijd aan Afghanistan en deed dat gisteren nog eens dunnetjes over met een influencer, de Afghaanse bondscoach en zijn stervoetballer die tot Lips’ verrassing vloeiend Nederlands bleken te spreken. Een tolk vertelde vanuit Kabul hoe hij in de piepzak zat. “Zodra ze ons vinden zullen ze ons vermoorden.”

Vanavond eindigt de solidariteit van NPO1 al ietsje dichter bij huis. Op1 komt live vanuit Valkenburg vanwege de ‘nationale inzamelingsactie’ van Omroep Max voor Limburg. In spotjes sprak Maxdirecteur Jan Slagter van duizenden huizen die onbewoonbaar zijn geworden. Daar keek Lips van op, want direct na de watersnood van vorige maand ging het nog om honderden woningen die tijdelijk onbewoonbaar waren geworden.

Knap wrang werd het toen het even later in het journaal ging over de ravage die de aardbeving in Haïti heeft achtergelaten met 1400 doden en tienduizenden mensen die hun huis kwijt zijn. Uit angst voor naschokken worden zevenduizend gewonden op straat verzorgd. Maar Max steekt vanavond eerst Limburg de helpende hand toe. Want daar zijn, zoals Slagter zei, gezinnen ‘huisraad’ kwijt.

