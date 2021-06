Even werd het pijnlijk op het NPO-feestje voor Nipkowwinnaar Nieuwsuur

Mariëlle Tweebeeke van Nieuwsuur bij Op1, NPO 1. Op de bank Debby Gerritsen, de laatste hoofdredacteur van Viva. Beeld -

Omdat NPO’s Nieuwsuur de Zilveren Nipkowschijf had gewonnen mocht Mariëlle Tweebeeke bij NPO’s Op1 uitleggen ‘hoe je wel goed interviewt’, zoals presentator Jort Kelder fijntjes formuleerde. Lips zou nu iets kunnen opmerken in de trant van ‘Wij van Wc-eend’, maar dan zou hij zelf boter op het hoofd hebben aangezien de winnaar van de Zilveren Nipkowschijf immers wordt bepaald door de verzamelde tv-­critici. Dus dat doet Lips niet.

Maar hij zou ook niet, zoals de onvermijdelijke Angela de Jong van het AD gisteren in Op1, aanschuiven om uit te leggen waarom Nieuwsuur de Nipkowschijf heeft gewonnen. Dat deed ze samen met juryvoorzitter Renate van der Bas van Trouw, die nog eens de urgentie van Nieuwsuur benadrukte in een coronajaar en een verkiezingsjaar: “Het was heel erg het programma van dit jaar.”

Lijsttrekkers werden in Nieuwsuur zo hard ondervraagd dat PVV’er Wilders en Azarkan van Denk afzegden. Arjen Lubach maakte er in Zondag met Lubach een hilarisch muzikaal nummer over (‘Ga niet naar Nieuwsuur, het kost je tien zetels”), waar ook Tweebeeke hard om had moeten lachen.

Kortom, Nieuwsuur was volgens De Jong en Van der Bas de terechte winnaar van Nipkowschijf en niet de eveneens genomineerde programma ’s Even tot hier en Srebrenica – de machteloze missie van Dutchbat. Maar toen werd gevraagd waar ze zelf op hadden gestemd werd het even ongemakkelijk, want De Jong had gekozen voor Srebrenica en Van der Bas voor Even tot hier. Geen van beiden hadden ze dus de winnaar op 1 gezet. Dat was even pijnlijk, maar Tweebeeke loste het professioneel op: “Laten we vieren dat we dit hebben gemaakt en dat de mensen het hebben gezien.” Waarmee ze weer eens bewees een vakvrouw te zijn, én een sportieve winnaar.

