Even tot hier trekt niet voor niets 2 miljoen kijkers

Even tot hier, NPO 1. Beeld -

Lips heeft een zwak voor Even tot hier, vooral voor de flexibiliteit die cabaretiers Jeroen Woe en Niels van der Laan in de coronaperiode tentoonspreiden. Want of de duvel ermee speelt: hun seizoenen vallen steeds tijdens een nieuwe coronagolf, waardoor ze het voortdurend zonder studiopubliek moeten stellen. Dit seizoen mochten aanvankelijk weer mensen aanwezig zijn, maar al na één aflevering werd het toch weer een mix van uitgedund studiopubliek en zoomend thuispubliek. Desondanks houden Woe en Van der Laan de stemming erin, iets waar ze wekelijks met zo’n 2 miljoen kijkers voor worden beloond.

Zaterdagavond kwam het programma wat moeilijk op gang en dat kwam niet omdat Van der Laan het script zogenaamd in de trein had laten liggen – een van de vele verwijzingen naar de blunder van ChristenUnievoorman Gert-Jan Segers. Er werd te lang stilgestaan bij het onvermijdelijke onderwerp corona; vooral de rondgang langs liefst zeven zielenpoten waarvan de operatie was uitgesteld werd larmoyant. Wel weer meesterlijk was hun suggestie om te kiezen voor ‘wissel-G’: elke week drie dagen 2G, drie dagen 1G en één dag lockdown, op maandag.

Dat de Zevenheuvelenloop was geannuleerd bleek de opmaat voor de wekelijkse wens die werd vervuld, ditmaal voor de zielenpoten die al maanden wachten op knieoperaties of andere ingrepen. Zij waren de etappes van de ‘Zevenkreupelenloop’ en kregen van de lopers een ‘wachtverzachterpakket’ aangeboden: een fruitmand met een legpuzzel (‘Willem Engel in duizend stukjes’), de Linda met Hugo de Jonge erop, een door Segers vergeten regeerakkoord en een Mars – een van de andere running gags van de avond. Zo leverden Woe en Van der Laan toch nog een pakket geëngageerd entertainment af op de zaterdagavond.

