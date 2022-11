Even tot hier spaarde BNNVara-collega Van Nieuwkerk niet

LIPS - Even tot hier - Kosteloos Beeld BNNVARA - NPO

De bom die vrijdagavond door de Volkskrant op DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk werd gegooid dreunde het hele weekend na in Hilversum en verre omgeving. Meteen die avond was het een hot topic in Jinek en Op1. In dat laatste programma zat Jan Slagter het grensoverschrijdend gedrag van Van Nieuwkerk niet direct goed te praten, maar wel te relativeren. Want Slagter had in een supermarkt ook wel eens meegemaakt dat een vakkenvuller werd uitgefoeterd omdat hij de hagelslag verkeerd had neergezet. Tja.

Bij Jinek zat Özcan Akyol zijn goede vriend Matthijs min of meer vrij te pleiten door de schuld te verleggen naar de mensen om hem heen, die ook niet ingrepen bij van Nieuwkerks grensoverschrijdende gedrag.

En Johan Derksen noemde in Vandaag Inside de onthullingen van DWDD-redactiemedewerkers vooral ‘gezeik van softies’. Ach ja.

Lips vroeg zich intussen af hoe ze bij Even tot hier – óók van BNNVara - met deze hete aardappel om zouden gaan. Vorig seizoen hadden presentatoren Niels van der Laan en Jeroen Woe het grensoverschrijdende gedrag van Marco Borsato tot running gag gebombardeerd – maar wat zouden ze doen met het nieuws over het jarenlange bullygedrag van een BNNVara-collega?

De grappen over Van Nieuwkerk bleven zaterdagavond in Even tot hier aanvankelijk beperkt tot wat steken onder water – typisch last minute knip- en plakwerk dacht Lips nog. Maar halverwege pakten Van der Laan en Woe flink uit met een klaagzang over het grensoverschrijdende gedrag van Van Nieuwkerk én ex-Kamervoorzitter Khadija Arib, op de muziek van Van Nieuwkerks favoriete Aznavourchanson La Bohème. De sceptici die vooraf op Twitter voorspelden dat Even tot Hier zich niet zou branden aan satire over een BNNVara-collega kregen niet alleen ongelijk; het was bovendien een hoogtepunt in een wederom ijzersterke aflevering.

