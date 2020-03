Even swipen, en op naar de volgende datingshow

Op goed geluk, RTL4.

Elsa (55) was het tinderen beu en gaf zich toen maar op voor Op goed geluk. De alweer dertig jaar oude datingshow is door RTL4 uit de mottenballen gehaald en wordt sinds vorige week gepresenteerd door Paul de Leeuw. Hij beloofde voor Elsa te ‘swipen’ tussen de drie heren die als vanouds voor haar klaarstonden achter het bordkarton.

Aan Elsa de schone taak om een keuze te maken uit de mysterieuze manspersonen die ze vanuit de verte alleen wat vragen kon toewerpen. Zie dan maar eens het kaf van het koren te scheiden. Dus wat deed Elsa? Ze vroeg de drie wat ze in hun badkamerkastje hebben staan.

Smakelijk vertelde Elsa over de mannen die via de datingapp op haar pad waren gekomen. Het was steeds hetzelfde liedje: toen hun huwelijk na een kwart eeuw op de klippen was gelopen, wilden ze geen vaste relatie meer. Ja, snelle seks, daar waren ze niet vies van. Eentje kondigde op de tweede date aan dat hij met haar naar een parenclub wilde.

Het is toch al een bekende klacht over Tinder: de keuzestress blijft kriebelen. Wie wil zich nog binden als ergens onder de knop mogelijk nog mooier relatiemateriaal wacht?

Maar ook Op goed geluk werd geen succes voor Elsa. Ze koos voor Peter-Jan, een toch wel erg op bier gestelde Fries die meteen de volgende dag haar naam verhaspelde tot Alize. Een van de andere mannen herkende Lips dan weer uit een aflevering van First Dates. Daar vond hij een leuke vrouw en in een interview vertelden ze een half jaar later nog dat de datingshow een schot in de roos was geweest, maar intussen was het blijkbaar toch weer gaan kriebelen.

Dat is televisieromantiek in tijden van Tinder. Even swipen en je gaat van een datingshow op NPO3 naar een datingshow op RTL4.

Reageren? hanlips@parool.nl