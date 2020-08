Even ging het over de ziekte die nog altijd de meeste slachtoffers maakt

Nederland staat op tegen kanker, NPO 1.

We hebben het dagelijks over corona, maar kanker zorgt helaas nog steeds voor 45.000 doden per jaar. Dus was er gisteravond weer de jaarlijkse avond Nederland staat op tegen kanker op NPO 1. De tiende alweer, maar er viel geen jubileum te vieren. Want juist in tijden van corona gaan mensen minder snel naar de huisarts als ze iets vreemds in of op hun lichaam voelen, zo hield André van Duin de kijker voor in de proloog van de avond. Van Duin sprak helaas uit ervaring: “Ik verloor mijn grote liefde Martin begin dit jaar aan kanker.”

Dionne Stax stond in de tuin van Paleis Soestdijk waar Angela Schijf als levend standbeeld koningin Wilhelmina – naamgever van het KWF-fonds – nadeed. In het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam stond intussen Britt Dekker de avond aan elkaar te praten terwijl Gerard Joling als levend standbeeld naamgever Antoni van Leeuwenhoek stond te imiteren. Geer die anderhalf uur niet giert, dat vond Lips al een donatie waard.

Tussendoor staken Stefano Keizers, Martine Sandifort, Philippe Geubels en Tineke Schouten de koppen bij elkaar om een voorstelling te maken voor de vrijwilligers van het Toon Hermanshuis, een inloophuis in Amersfoort. “Vier totaal verschillende humoristen, vier artiesten uit compleet verschillende windrichtingen die iets gaan doen dat volkomen uit hun comfortzone ligt,” glunderde de immer ontregelende Stefano Keizers. Dat kon dus leuk worden. Helaas vervolgde hij: “Het grootste gebaar dat een humorist kan maken is om weg van de humor te stappen en onze mooiste kanten van de ziel te laten zien.” Dat werd dus een brave Toon Hermans-medley, maar de vrijwilligers vonden het prachtig.

Toen aan het slot Louis van Gaal in beeld kwam om de kijkers streng toe te spreken, haastte Lips zich om alsnog donateur te worden.