Eve Hopkins wordt artistiek directeur van Bellevue: ‘Het gaat niet alleen om volle zalen, maar ook om de impact die je maakt’

Eve Hopkins. Beeld Edwin Smits

Hopkins komt over van Theater aan de Rijn en Productiehuis De Nieuwe Oost in Arnhem, waar ze ruim tien jaar werkte. Haar filosofie neemt ze mee, met de focus op meerstemmigheid en samenwerking met makers en publiek.

“Na zoveel jaar komen er weleens gedachten naar boven over de toekomst en ga je nadenken over wat er nog te leren valt. Ik werk bij zowel Theater aan de Rijn als De Nieuwe Oost met heel veel liefde en heb mooie dingen mogen doen en opzetten, maar soms is het tijd voor iets nieuws. En als er een plek in Nederland is waar ik nog eens aan de slag zou willen dan is het Theater Bellevue. Vooral door de combinatie presenteren en produceren. Dat heb ik hier ook gedaan en is waar ik het meest van hou.”

De werkwijze van Hopkins is goed te zien bij het project #radicaallokaal, dat ze presenteerde toen het land in lockdown was. Theatermakers gingen met het publiek in gesprek over hun werk en dat werd zo onderdeel van het proces.

“Door alle maatregelen waar de theaterwereld mee te maken kreeg was #radicaallokaal nodig, maar de gedachte erachter is niet ontstaan tijdens de pandemie. Dit is mijn manier van werken. Het proces vind ik even interessant als het eindproduct en daar moet het publiek bij betrokken worden. Mensen komen zo dichter bij het verhaal en de thema’s. Het gaat niet alleen om volle zalen, maar ook om de impact die je maakt.”

Andere blikvelden

Samenwerken gaat voor Hopkins ook over het verzamelen van mensen met andere blikvelden, ervaringen en meningen. In Arnhem stelde ze een programmaraad samen met mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en genderexpressies. In Amsterdam krijgt ze hiervoor ook de kans: er komt niet één programmeur, maar een team dat de meerstemmigheid belichaamt in al zijn, haar of hen facetten.

“Niet iedereen is een witte hoogopgeleide vrouw zoals ik. Het kan daarom niet zo zijn dat ik als enige de programmering bepaal. Ik wil mensen om mij heen die niet zijn zoals ik en ook van elkaar verschillen. Diversiteit is een feit, maar inclusie gaat over luisteren. Wat zegt de ander, waar komt dat vandaan en hoe verschilt het met de manier waarop jij tegen bepaalde dingen aan kijkt. Dat werkt enorm verrijkend en is ook nodig om een breder publiek aan te trekken.”

Een-op-een alles hetzelfde doen als in Gelderland wil Hopkins overigens niet. Daarvoor zijn de plekken ook te verschillend. “Ik heb jarenlang jonge makers begeleid op weg naar de beroepspraktijk, dat ga ik hier niet doen. Amsterdam kent al best veel plekken voor jonge makers, zoals Likeminds en Frascati. Daar moet je juist mee samenwerken. Ik zie het als een soort ecosysteem waarin iedereen een eigen rol vervult.”

Hopkins is beslist geen onbekende in Amsterdam, ze woonde er 25 jaar. Toch valt er hier in de theaterwereld nog genoeg te ontdekken, zegt ze. “Waar ik graag mee aan de slag wil gaan bij Theater Bellevue is de uitbreiding naar Europees niveau en de samenwerking met Europese steden. Wat je hier bijvoorbeeld ziet is dat een theaterstuk door een regisseur wordt uitgevoerd en dan is het klaar. Maar neem het werk van de Britse toneelschrijver Dennis Kelley. Dat wordt bijvoorbeeld veel vertaald en door verschillende regisseurs uitgevoerd. Dat zou ik hier ook willen doen.”