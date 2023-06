Eva Vlaardingerbroek gooit er weer een grijsgedraaid Republikeins talkingpoint uit

Sommige mensen, ook in mijn omgeving, beweren dat de vrouwenemancipatiestrijd nu echt wel gestreden is en dat huidige feministen ‘gewoon iets zoeken om voor te strijden om zichzelf te doen gelden’. Of dat er in Nederland geen homo meer in de kast hoeft te zitten, omdat niemand hier meer van opkijkt en je, door de ogenschijnlijk gewenste diversiteit en inclusie, bij veel bedrijven zelfs een streepje voor hebt als je tot een minderheidsgroep hoort.

Of zoals Johan Derksen ooit zei: “Kap met die huilverhalen, verman jezelf en kom uit die kast, want in dit land kan dat gewoon.”

We zien echter duidelijk dat het conservatisme steeds meer terrein terugwint. Op YouTube, Twitter en TikTok zie ik dat influencers als Jordan Peterson, Andrew Tate en hun halfbakken Nederlandse kopieën enorm populair zijn onder jongeren die hun identiteit nog zoeken.

Zo deelde ik op mijn Instagram deze week twee populaire filmpjes: één van een of andere geestelijke moslimman die zegt dat je als jonge vrouw niet moet willen studeren maar vroeg moet trouwen, omdat je schoonheid anders achteruit gaat. In het andere filmpje zie je een witte, Nederlandse man die met droge ogen zegt dat een vrouw vooral nieuw menselijk leven moet voortbrengen en moeder moet willen zijn. En dat kansengelijkheid nergens voor nodig is.

Als dit soort ideeën weer gemeengoed wordt onder de nieuwe generatie, kunnen verworven vrijheden zomaar worden teruggedraaid. Het verbieden van abortus in veel staten in de VS is hier een duidelijk voorbeeld van.

Ook rechtse opiniemakers als Eva Vlaardingerbroek en Raisa Blommestijn voelen de behoefte een antifeministisch standpunt in te nemen. Zo zei Vlaardingerbroek drie jaar geleden bij WNL op Zondag: “Jonge vrouwen als ik wordt een slachtofferrol aangepraat door feministen. Alsof er een onderdrukkend patriarchaat zou zijn waar we vanaf moeten.”

Diezelfde Eva twittert tegenwoordig: ‘There is nothing more evil than abortion’. Nu ze doorheeft dat extreem-conservatisme in combinatie met God erbij halen het vooral in Engelstalige tweets goed doet, gooit ze er het ene na het andere grijsgedraaide Republikeinse talkingpoint uit.

Zowel orthodox-gelovigen als ultrarechts-aanhangers denken in termen van goed/fout, zwart/wit. Geen nuance, geen grijs en al helemaal geen kleur, geen plek voor twijfel of zelfinzichten: het ís zo of het is niet zo.

Terwijl dit natuurlijk vooral laat zien hoe onwetend, zielig en dom ze zijn, door te denken dat de wereld meer behoefte heeft aan antifeministische, conservatieve vrouwen en een ‘terug naar de jaren vijftig-mentaliteit’, dan aan moedige, pientere vrouwen die ongelijkheid overal kunnen bespeuren.

Vrouwen zijn in Nederland pas sinds 1956 handelingsbekwaam; nog geen 70 jaar geleden konden zij geen eigen bankrekening openen, ze mochten niet werken zonder toestemming, ze konden geen verzekeringen afsluiten of zelfstandig geld van de bank halen.

Wie denkt dat dit een uitgestreden strijd is, verkeert in een droomwereld. Wie denkt dat de wereld juist meer conservatieven nodig heeft en zich aan die strijd leent, leeft in totale domheid.

Daarom eindig ik met een quote van filosoof Karl Popper: “We zouden in naam van de tolerantie, het recht moeten opeisen om de intoleranten niet te tolereren. We zouden moeten eisen dat iedere beweging die intolerantie predikt, zichzelf buiten de wet plaatst. We zouden de oproepen tot intolerantie als crimineel moeten beschouwen, op dezelfde wijze als we oproepen tot moord, ontvoering of heropleving van slavenhandel als crimineel beschouwen.”

