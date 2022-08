Eva van Manen en Josephine Zwaan van platform rosetta. breken lans voor vrouwelijke producers – ‘Het is tijd voor meer zichtbaarheid’

Platform rosetta.-oprichters Eva van Manen (l) en Josephine Zwaan. Beeld Carly Wollaert

Deze zomer organiseerde rosetta. voor de tweede keer een summerschool met twaalf vrouwelijke producers. De centrale lesdelen vonden zowel in de cinema van de Melkweg als online plaats en de producers konden de opdrachten in de kleedkamers maken. Artiest en producer Tessa Rose Jackson en muziekbusinesscoach Kimberley Mungra kwamen langs om masterclasses te geven.

Oprichters Eva van Manen (33) en Josephine Zwaan (32) willen met rosetta. bestaande en beginnende vrouwelijke producers op de kaart zetten, want slechts 3 procent van de producers in Nederland is vrouw.

Van Manen studeerde aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam, met een grote interesse voor muziek, andere makers en componeren. Na haar studie werkte ze samen met Spinvis en theatercollectief De Hollanders, waar ze voor verschillende voorstellingen de muziek componeerde. Al snel besefte Van Manen dat ze een andere kant op wilde. Ze was destijds gestopt met theater en focuste zich volledig op het maken van haar eigen muziek.

“Het produceren heb ik mezelf aangeleerd en in 2018 bracht ik mijn album Politiek & Liefde uit. Als ik mensen vertelde dat ik mijn album zelf heb geproduceerd, geloofden ze dit meestal niet. Slechts een klein percentage van de producers is vrouw. Het is dan ergens logisch dat er een stereotype beeld is en dat iedereen denkt dat je door andere mensen geholpen wordt als je je eigen muziek uitbrengt.”

Beste singer-songwriter

Zwaan begon als singer-songwriter en studeerde media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Onderwerpen als muziek, identiteit en technologie spraken haar altijd aan en hier deed ze veel onderzoek naar. In 2014 was Zwaan finalist in het televisieprogramma De Beste Singer-Songwriter van Nederland, daarna ging ze voltijds als muzikant aan de slag.

“In 2016 bracht ik mijn eerste debuutalbum 1/4 uit. Een groot deel van de preproducties realiseerde ik in mijn eigen studio, die mijn vader dertig jaar geleden heeft gebouwd.” Daarnaast gaf Zwaan zangles aan meisjes en vrouwen en kwam ze op het idee om hen ook muziekproductie te leren. “Het leek me enorm inspirerend om ooit iets meer voor vrouwelijke producers te doen, maar ik durfde niet alleen over die drempel heen te gaan.”

In 2020 besloten Zwaan en Van Manen het platform rosetta. op te richten, samen met Paradiso Melkweg Productiehuis (PMP). Zwaan: “We wilden meer ruimte creëren voor vrouwelijke producers door middel van talks en panels. Maar praten was niet genoeg. We moesten daadwerkelijk iets doen om verandering te brengen.”

Writing Camp

In 2021 vond de eerste rosetta.summerschool plaats, met tien vrouwelijke producers die op basis van een geproduceerde track werden geselecteerd. Om meer technische kennis te krijgen van het produceren, hebben Van Manen en Zwaan ook allebei aan de SAE Institute in Amsterdam gestudeerd, waardoor ze nu zelf lesgeven. Van Manen: “Het fijne aan de summerschool is dat we allemaal gelijk zijn. De producers motiveren en inspireren elkaar. Ook hebben ze onderling veel contact.”

Beginnende producers kunnen door het jaar heen online basiscursussen volgen. In het najaar organiseren Van Manen en Zwaan een Writing Camp. Ze willen niet alleen vrouwelijke producers zichtbaarder maken, maar ook een inclusieve visie op produceren ontwikkelen.

Zwaan: “We focussen ons op nieuwe vormen en manieren van werken, waarbij alle stijlen en achtergronden naast elkaar staan. Door een gebrek aan diversiteit in de representatie van producers is er weinig ruimte voor verschillende verhalen. Zie rosetta. als een denktank, waar iedereen een stem kan hebben. Samen vormen we een optelsom van visies.”