Eva Jinek op RTL: alsof je naar de NPO zit te kijken

Jinek, RTL 4.

Eva Jinek lijkt op RTL4 het onderspit te delven in de talkshowoorlog: woensdagavond had ze nog maar 600.000 kijkers tegenover de 853.000 voor Op1. En dat terwijl ze bij haar eerste uitzending nog 1,7 miljoen kijkers had. Die duikvlucht verdient ze niet, vond Lips, die donderdag eens afstemde op Jinek op RTL4.



De onderwerpen waren meer NPO dan RTL: de vrijlating van Johan van Laarhoven uit een Thaise cel; zelfdoding onder probleemjongeren; Hans Kraay jr. over de hervatting van de eredivisie en als entertainmenttoetje Frans Bauer over zijn duet met rapper Donnie. Maar eerst het zuur, dan het zoet.

Voor het item over Van Laarhoven schoof zijn broer Frans aan, plus advocaat Knoops en D66-kamerlid Vera Bergkamp. The usual suspects als het over dit onderwerp gaat – en veel nieuws was er ook niet te melden, behalve dat Van Laarhoven weer terug in Nederland was. Voor de kijkcijfers was het mooi geweest als Johan van Laarhoven er zelf had gezeten om zijn verhaal te vertellen, maar hij zat inmiddels in een Nederlandse cel.

Na Tweede Kamernar Jaïr Ferwerda, die met Jinek van de NPO naar RTL is verhuisd, was het tijd voor een nog zwaarder onderwerp: zelfmoord onder jongeren. Carlijn Mol vertelde hoe ze als tiener diverse malen was opgenomen wegens suïcidale neigingen. Ze vertelde hoe ze van het kastje naar de muur werd gestuurd en van instelling naar instelling. Daarna vertelde een moeder hoe haar zoon zomaar op een avond zelfmoord had gepleegd.

Ook een mooi gesprek, maar Lips vroeg zich af of de RTL-kijker wel zou blijven kijken tot de luchtiger onderwerpen kwamen – Hans Kraay, Frans Bauer, rapper Donnie.

Jinek zit degelijk in elkaar – maar Lips had vooral het idee dat hij naar de NPO zat te kijken.

Reageren? hanlips@parool.nl.