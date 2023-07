Eva Jinek haalde de beste caesarsalade voor Charles Groenhuijsen

Eva Jinek. Beeld -

Politieke verslaggeving, sportjournalistiek en entertainmentnieuws gaan steeds meer op elkaar lijken. Vragen die vroeger alleen uitgeputte schaatsers kregen worden nu ook aan politici gesteld: ‘Wat ging er door u heen toen die motie van wantrouwen ingediend werd?’ Kijkcijfers worden even minutieus geanalyseerd en geduid als zetelpeilingen en de baantjescarrousel van politici, televisiesterren en radio-dj’s wordt verslagen alsof het de sluitende transfermarkt van de UEFA betreft.

Het was sowieso de week van de transfers. Voetballers die Nederlandse clubs verruilden voor Europese topcompetities, politici die Europese topfuncties verruilden voor Nederlandse clubs. Of nou ja, dat was er eigenlijk maar één, maar voor de terugkeer van Frans Timmermans mag gerust de pluralis majestatis van stal worden gehaald.

Koningin Eva

En toch viel zelfs de lancering van Timmermans als leider van links in het niet bij de overstap van Eva Jinek. Die keert na vier jaar RTL terug naar de publieke omroep, nieuws dat op het Mediapark insloeg als een bom. Persalarmen gingen af, showbizzrubrieken werden omgegooid, en in razend tempo werden reacties bijeen gebeld. Wat zou Humberto Tan ervan vinden? (‘Heftig nieuws voor de redactie, voor mij verandert er weinig.’) En Cornald Maas? (‘Enorm prikkelend en leuk.’)? Renze Klamer dan? (‘Ze heeft iets heel bijzonders neergezet.’)

Gaat het over Eva Jinek dan zijn de superlatieven nooit ver weg, met name de monarchiemetafoor duikt voortdurend op. ‘Koningin van de late avond,’ noemde NRC haar. ‘Talkshowkoningin,’ kopte RTL Boulevard. En Angela de Jong, zelf toch ook recensieroyal, kroonde Jinek in 2017 in het AD al tot ‘de nieuwe koningin van de Nederlandse tv’. ‘Ze is Matthijs van Nieuwkerk en Jeroen Pauw voorbij. En misschien zelfs ook wel Linda de Mol, al zit die natuurlijk in een andere hoek dan zij.’ Een zin met als consequentie dat Linda de Mol wel een godin moet zijn, want wat is er hoger dan koningin?

Caesar salad

In 2010, Jinek was 32 jaar en net aan de kant gezet door Nieuwsuur vanwege haar relatie met Bram Moszkowicz, gaf ze een interview in de Volkskrant, waarvan mij één passage altijd is bijgebleven. Het gesprek ging over ambitie, over altijd de beste willen zijn, nooit genoegen nemen met middelmaat. Jinek: ‘De kleinste klus is voor mij belangrijk; ook als ik een caesar salad ging halen voor Charles Groenhuijsen tijdens mijn stage in Washington deed ik dat snel en goed en nog voor hij erom kon vragen.’

Fraai beeld hoor; Charles Groenhuijsen, als VS-correspondent voor de NOS in his prime, die, zonder erom gevraagd te hebben, een caesar salad krijgt aangereikt door een jonge Eva Jinek, snel en goed. ‘Eet smakelijk Charles.’ ‘Dank je wel Eva.’

Scoren

Wordt Eva Jinek de kijkcijferkoningin van de NPO, was de meest gestelde vraag in de analyses over de transfer. Kan ze boven het miljoen scoren? Diezelfde term dook ook op in stukken over Timmermans: kan ie wel scoren bij de progressieve achterban? Ondertussen hebben we nog geen idee wat Jinek gaat doen bij de AVROTROS, laat staan hoe de plannen van PvdA en GroenLinks eruit gaan zien, maar hun nieuwe spits hebben ze ieder geval binnen.

Over de auteur: Roelf Jan Duin schrijft sinds 2014 voor Het Parool, eerst voornamelijk over politiek, nu over maatschappelijke thema’s en populaire cultuur. In zijn rubriek Sterrenstof ontleedt hij wekelijks het medialandschap.