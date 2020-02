Eus blijkt ook een kundig kapper, merkt ‘mooie man’ Jan Slagter

De geknipte gast, NPO 2. Beeld -

Een genre dat in het vorige decennium plotseling vleugels kreeg: interviews in auto’s. Jerry Seinfeld, James Corden, Andy van der Meijde, die jongen van NU.nl: opeens verruilde iedereen de televisiestudio voor een auto. Valt een hoop voor te zeggen: interviewer en geïnterviewde passen handig in een shot en mensen worden opener als ze in het rond kunnen kijken. Juist door de fysieke afstand ontstaat intimiteit.

In veel opzichten staat De geknipte gast haaks op die aanpak. Özcan (Eus) Akyol treedt vol de persoonlijke ruimte van de geïnterviewde binnen, maar wonderwel zorgt ook deze aanpak voor boeiende gesprekken. Daarvoor is ook wel een zekere vanitas van de ondervraagde vereist. Zo begon Omroep Maxbaas Jan Slagter te stralen toen Akyol hem complimenteerde met zijn haar. “Ach, ijdel, is dat nou zo erg?” zei Slagter. Gelijk heeft ie.

De kijker kreeg ook dingen te horen die hij nog niet wist. Zo bleek Slagter uit angst voor het coronavirus al mondkapjes en desinfecteermiddel te hebben ingeslagen voor zichzelf en voor zijn twee inwonende zonen van 21 en 26. En Slagter heeft een bootje waarmee hij op mooie dagen met Jeroen Pauw en Sybrand Niessen over de Loosdrechtse plassen vaart. “Zes flessen wijn later weten we dan hoe de wereld in elkaar steekt.”

Akyol is behalve een aardige interviewer ook een kundig kapper. Routineus hanteert hij de tondeuse en knipt hij dooie puntjes weg. Slagter blijft onverschrokken stilzitten terwijl Eus zijn wenkbrauwen bijpunt en met een brandend wattenstaafje zijn oorhaar verwijdert.

“Koop een goede föhn,” zegt Slagter. “Dat is een goeie tip voor thuis: een goeie föhn bespaart je veel tijd. En geef de kapper altijd een fooitje.”

“Wat voor man zie je?” vraagt Akyol als de knipbeurt erop zit. Slagter, zonder ironie: “Een mooie man.”

