Eurovisie Songfestival 2023 vindt plaats in Liverpool

Graham Norton. Beeld Christopher Baines/BBC/So Television

“Welke stad het ook wordt, de geest van Oekraïne zal voelbaar zijn,” sprak Norton eerder, voordat hij het nieuws deelde in The One Show op BBC 1. Normaal gesproken gaat de organisatie van het songfestival naar het winnende land, maar dat is voor het eerst in 43 jaar niet het geval. De EBU besloot in juni dat Oekraïne het evenement niet kon organiseren vanwege de oorlog met Rusland. Het is de eerste keer dat een land gedwongen moet afzien van organisatie. Alle voorgaande keren zagen landen er zelf van af, bijvoorbeeld vanwege de hoge kosten rondom het festival.

Direct na de winst van de groep Kalush Orchestra afgelopen mei was de Oekraïense president Volodimir Zelenski nog vastbesloten het feest naar Marioepol te halen. De havenstad werd verwoest door Russische aanvallen en het Rode Kruis noemde de situatie destijds ‘apocalyptisch’, maar Zelenski hoopte dat het festival er ‘op een dag’ zou plaatsvinden.

Negende keer

De inzending van het Verenigd Koninkrijk, Sam Ryder, werd dit jaar tweede.

Het festival vindt volgend jaar voor de negende keer plaats in het Verenigd Koninkrijk, een record. De laatste keer was in 1998 in Birmingham. Andere steden die dit jaar kans maakten waren Birmingham, Leeds, Manchester, Newcastle en Sheffield. Zij vielen vorige week af.

Glasgow werd bij fans en bookmakers onder de favorieten geschaard. In die stad staat de concerthal OVO Hydro, die werd gebruikt als filmlocatie van de Netflixfilm Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Veel fans hoopten dat die fictie werkelijkheid werd.

De halve finales in de Liverpool Arena zijn volgend jaar op 9 en 11 mei en de grote finale is op 13 mei. Wie er namens Nederland naar Liverpool wordt gestuurd is nog niet bekend.