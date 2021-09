Europese Literatuurprijs 2021 voor Bosnisch-Duitse schrijver Saša Stanišić

Auteur Saša Stanišić. Beeld AFP

In het boek neemt Stanišić de lezer mee in de vlucht die hij samen met zijn ouders maakte vanuit Višegrad, in het voormalige Bosnië en Herzegovina, naar Duitsland. Hij beschrijft wat er tijdens tijdens die vlucht is voorgevallen en zet daarbij zijn familiegeschiedenis uiteen.

In het rapport valt te lezen hoe juryleden geraakt zijn ‘door de heel zorgvuldige, speelse zoektocht naar wat nu het wezen van onze identiteit uitmaakt’. ‘Een liefdevol familieverhaal én een moderne en tragische Europese geschiedenis’, zo luidt het oordeel over het werk van Stanišić.

Het Parool sprak Stanišić eind vorig jaar over Herkomst. De Bosnisch-Duitse schrijver zei zich toen ‘een indirecte profiteur van zijn vlucht te voelen’. “Zoveel mensen hebben daar hun leven verloren of zijn vast blijven zitten, daar waar de werkloosheid schrikbarend is, de levensomstandigheden ellendig zijn en de corruptie alomtegenwoordig is.”

De Europese Literatuurprijs bekroont de beste hedendaagse Europese roman die in het voorgaande jaar in Nederlandse vertaling is verschenen. Zowel de auteur als de vertaler van de winnende roman worden bekroond; de schrijver ontvangt 10.000 euro en de vertaler 5000 euro. Stanišić en Vlaming ontvangen de prijs op zaterdag 6 november op het Crossing Border Festival in Den Haag.