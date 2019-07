Escapegame over verguisde schilder Torrentius in Rijksmuseum

Victor van Doorn (31) van ‘mystery experience studio’ Sherlocked is een paar dagen voordat zijn derde escapegame wordt gelanceerd een tikkie gestrest. Hij werkte tot een uur of twee ’s nachts door en stond om zes uur weer naast zijn bed om In de schaduw van Rembrandt af te krijgen. “We hadden maar 3,5 maand om dit spel te bedenken en te maken. Dat is bizar kort.”

Vanaf zaterdag gaat elke 5 minuten een groepje zogenaamde stagiairs op pad door het Rijksmuseum, om een raadsel rond schilder Johannes Torrentius op te lossen. Na gesprekken met conservatoren ontdekte het Sherlockedteam dat in het Rijksmuseum slechts één schilderij hangt van de 17de-eeuwse kunstschilder.

Victor van Doorn, de bedenker van de eerst escapegames in Amsterdam lanceert nu zo’n game in het Rijksmuseum.

“Torrentius is vervolgd omdat hij lid zou zijn van een geheim genootschap, de Rozenkruisers. Hij is veroordeeld en al zijn schilderijen zijn verbrand. Het schilderij in het Rijksmuseum is het enige dat werd teruggevonden – het werd gebruikt als deksel op een krentenvat. Kijk, daar konden we iets mee.”

Vorig jaar zomer was al een dergelijk spel in het museum te spelen, maar dat was volgens Van Doorn meer een speurtocht. “Het had weinig immersie – dat je als speler wordt ondergedompeld in een verhaal. Wij hebben aangeklopt bij het Rijksmuseum en gezegd dat we graag iets nieuws wilden bedenken. Het was niet slecht, maar het kan zoveel cooler: meer fysieke objecten en acteurs. Een goede escapegame moet voelen alsof je een film instapt.”

Brutaal aanbod

Dat het Rijksmuseum akkoord ging met het brutale aanbod is niet gek, aangezien Sherlocked wordt gezien als een van de beste escapegamebedrijven ter wereld.

Van Doorn, die uit de filmwereld komt, richtte Sherlocked in 2014 op met drie creatieve vrienden – een architect, een jazzpianist en een operazanger. In het buitenland pikten ze het fenomeen op: een groepsactiviteit waarbij je via puzzels en verborgen aanwijzingen binnen een beperkte tijd uit een kamer moet zien te ontsnappen (een escaperoom), in te breken (een break-in game) of een mysterie moest oplossen (escapegame of treasurehunt).

“In 2011 werd de eerste escaperoom geopend in Boedapest en dat sloeg in als een bom. Binnen een jaar waren er veertig spin-offs. Ik heb een van die eerste copycats gespeeld in Londen, bij wijze van date. Het was een openbaring dat je in zo’n speelse wereld kon stappen – aandacht voor het meisje met wie ik op date was, had ik totaal niet meer. Ik wist meteen: dit wilde ik opzetten in Amsterdam.”

3,5 Escapegame In de schaduw van Rembrandt werd in 3,5 maand bedacht. ‘Dat is bizar kort.’

Van Doorn en co hadden de mazzel dat ze de kelder van de Beurs van Berlage mochten huren en organiseerden de eerste escapegames van Amsterdam: The Vault en The Architect. Spelers waren razendenthousiast, waarna de business ontplofte, zegt Van Doorn. “In Amsterdam zijn nu meer dan twintig locaties. Die orde van grootte had ik niet verwacht – internationaal al helemaal niet.”

Zeventig fanaten die gezamenlijk 21.000 spellen hebben gespeeld houden een ranglijst bij – The Vault staat op nummer zeven. “Mensen komen daardoor speciaal vanuit het buitenland om ons spel te spelen. Vorige week was er iemand die de top 25 afging, met daarin nog 4 Nederlandse spellen. Het niveau hier is enorm hoog.”

Perfecte moeilijkheidsgraad

Voor de eerste spellen hadden Van Doorn en zijn collega’s beschikking over een flink budget van meer dan een ton. Ze konden er acht maanden aan sleutelen – een heel verschil met de voorbereidingstijd van In de schaduw van Rembrandt.

“De uitdaging zit ’m niet alleen in het bedenken van een lekker geheimzinnig verhaal of gave verborgen aanwijzingen, maar vooral in het uitdokteren van de perfecte moeilijkheidsgraad, door eindeloos te testen met verschillende groepen spelers.

In de schaduw van Rembrandt, 22,50 euro voor 2-5 spelers (excl. de toegangsprijs). T/m 1/9, reserveren via rijksmuseum.nl