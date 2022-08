Ervaren orka’s rouw? Intelligente wetenschaps-journalistiek voor kinderen

Beeld -

Wie zijn Lotte Stegeman en Mark Janssen?

Lotte Stegeman is oud-hoofdredacteur van de jongerenkranten Kidsweek en 7Days. Tegenwoordig schrijft ze non-fictie voor kinderen waaronder het voor de Jan Wolkers Prijs genomineerde De eenhoorn en andere fantastische dieren die ooit leefden. Mark Janssen illustreerde honderden boeken en brak een aantal jaren geleden door met zijn eigen prentenboeken, waaronder Niets gebeurd en Altijd dichtbij.

En nu ligt er Ik voel ik voel wat jij niet ziet.

Non-fictie over het gevoelsleven van dieren. Voelen vissen pijn? Zijn apen jaloers? Ervaren orka’s rouw? Lang werden die vragen met nee beantwoord. Sinds nauwkeurige studies van gedragsbiologen is echter steeds meer bekend over de emoties van dieren.

Er zijn al zoveel dierenboeken. Wat onderscheidt dit boek?

Ik voel ik voel wat jij niet ziet is intelligente wetenschapsjournalistiek voor kinderen. Je kunt goed zien dat Stegemans wortels bij een jeugdkrant liggen. Waar veelbekroond dieren-non-fictieauteur Bibi Dumon Tak de werkelijkheid als uitgangspunt neemt voor haar verbeelding, blijft Stegeman dicht bij de realiteit. Boeken, filmpjes en interviews liggen ten grondslag aan haar project. Stegeman kan heel precies uitleggen. Ze beschrijft observaties en experimenten van gedragsbiologen en vertelt helder wat zij hebben ontdekt. Dat haar benadering ook door de wetenschappers zelf serieus wordt genomen, blijkt uit het voorwoord van Jane Goodall, de beroemde antropoloog en bioloog.

Dat klinkt als een grondige aanpak.

Zeker – en ook nog in aanstekelijke zinnen. Over de mythe rond zwanen die eeuwig bij elkaar blijven, schrijft Stegeman: “Maar ze zetten elkaar soms ook woedend de sloot uit.” En de beschrijving van de proef met kapucijnapen waarbij de één een druif krijgt terwijl de ander het moet doen met weer een stukje komkommer is hilarisch. Die druif is ‘lekkerder dan een komkommertje. Honderdduizend keer lekkerder dan het eenentwintigste rotkomkommertje.’

En de illustraties?

Vrijstaande hyperrealistische dierentekeningen in de lijn van Ben Rothery. De blik van de ineengedoken chimpansee is zo levensecht dat je alleen kunt concluderen: natúúrlijk hebben dieren emoties.

