Ernstige gezichten: Lil Kleine zit in een relatiecrisis

RTL Boulevard. Beeld -

Als RTL en Talpa straks zijn samengevloeid tot een grote mediamoloch is de vraag welke programma’s overleven en welke sneuvelen. Het is niet heel logisch het showbizznieuws eerst te behandelen in RTL Boulevard en later op de avond op SBS bij Shownieuws. Dus ja, voor wie kies je dan?

RTL Boulevard is al twintig jaar een vaste waarde. Avond na avond neemt een batterij duiders plaats achter de desk om de ditjes en de datjes in showbizzland van commentaar te voorzien. De sfeer is gemoedelijk, het tempo hoog, de gesprekjes keurig, de presentatie onberispelijk.

En daar ligt ook de makke van het programma: het is compleet ironieloos. Zo werd de vermeende relatiebreuk tussen Lil Kleine en Jaimie Vaes gisteren besproken alsof het werkelijk een zaak van nationale importantie was. Ernstige gezichten, gedragen statements, alles om maar vooral niet de indruk te wekken dat hier relatieperikelen werden besproken die ons feitelijk geen klap aangaan.

Nee, dan Shownieuws, waar de roddels vet en de grappen plat zijn en in iedere opmerking wel iets vileins verborgen zit. Wat wil je ook, met de hoofdredacteuren van Privé, Story en Weekend als vaste tafelgast en Frits Huffnagel en Bram Moszkowicz als sidekicks.

Ook bij Shownieuws wordt met bezorgde blik gezegd dat ze BN’ers die in scheiding liggen ‘het beste wensen’ en ‘rust gunnen’, maar die schijnheiligheid ligt er zo dik bovenop dat ze er zelf vaak om moeten lachen. Ook fijn: elke pretentie ontbreekt, hier gaat het louter om de on­benulligheid die roddelbladen ook zo onweerstaanbaar maken. Presentatrice Tooske Ragas: “De spanning is te snijden tussen William en Harry in aanloop naar de ­onthulling van het standbeeld van hun moeder, princes Di, maar eerst klapt een Amerikaanse actrice uit de school over haar eerste seksscène met onze eigen Michiel Huisman!’

