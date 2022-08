Erik ten Hag is een stuk minder saai dan Ruud van Nistelrooij, al helemaal in het Engels

Van Nistelrooij is anders dan Ten Hag: koel, kalm, beheerst. Beeld RTL 7

Lips realiseerde zich: je weet pas wat je mist als je het niet meer hebt. Erik ten Hag in dit geval, die als trainer van Ajax successen op het veld koppelde aan een parade van ongemak en vervreemdende interviews. Heerlijke televisie vaak, voor wie houdt van kromme tenen.

Ten Hag is wel weg uit Amsterdam, maar Lips blijft hem volgen als trainer bij Manchester United. Nu is er nog één ding leuker dan een interview met Erik ten Hag en dat is een interview met Erik ten Hag in het Engels. Maandagavond was het weer raak, toen hij zich na de winst tegen Liverpool in een slecht zittend pak meldde bij de analisten naast het veld. Over zijn winnende team zei hij trots: “They can fucking play good football.” Lips lachen.

Toch al een mooi genre, vindt Lips: die interviews aan een desk naast het veld. Vooraf, met die vrolijke wedstrijdspanning die vaak zo overheerst dat het niet uitmaakt dat de mannen – het zijn nog steeds altijd mannen – cliché aan cliché rijgen. Over dat je goed moet beginnen aan zo’n wedstrijd, meteen fel. Of dat de sfeer in het stadion zo fijn is, de mensen hebben er zin in. Joh, denkt Lips dan, denk je?

Voorafgaand aan PSV - Rangers zag Lips PSV-trainer Ruud van Nistelrooij. Dat is ánders dan Ten Hag hoor. Koel, kalm, beheerst. Die maak je de pis niet lauw, zouden ze daar zeggen. Handjes in z’n zakken, geen woord teveel. Giovanni van Bronckhorst, trainer van de Rangers, zelfde verhaal. Strak in het pak, gebbetje met Jan Boskamp en in een paar kordate zinnen klaar. Every inch a gentleman, allebei. Maar eerlijk is eerlijk: óók een beetje saai, dacht Lips. Nee, geef hem Ten Hag maar. Want ‘they can fucking play good football’, die houdt-ie erin.

Reageren? hanlips@parool.nl.