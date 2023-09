Eric de Vroedt opent Nederlands Theater Festival met ode aan het theater

Eric de Vroedt, regisseur en directeur van Het Nationale Theater Beeld NTR

Afgaande op de rij voor de Kleine Komedie moest er donderdag wel iets spectaculairs gebeuren in het theater aan de Amstel. Binnen was het dringen om een een stoel bij de traditionele opening van het theaterseizoen: de aftrap van het Nederlands Theaterfestival (NTF).

Eric de Vroedt, directeur van Het Nationale Theater in Den Haag en regisseur, had de eer om in navolging van 40 illustere voorgangers – waaronder Alida Dors, Ivo van Hove en Bas Heijne – zijn licht te schijnen op de staat van het theater anno 2023.

Vooraf kwam er nog nieuws, gedeeld door de directeur van het NTF en het Fringe festival: de belangrijke VSCD-prijzen (waaronder de Louis d’Or en de Theo d’Or) worden dit jaar voor het laatst in de huidige vorm uitgereikt. Vanaf 2024 worden ze, aldus NTF-directeur Tobias Kokkelmans, ‘gender inclusiever, met meer oog voor meer mensen’. Hoe en wat wordt nog bekendgemaakt, maar dat ook de theaterprijzen zich in de richting van bijvoorbeeld de (zwaar bekritiseerde ) genderneutrale Gouden Kalveren bewegen lijkt evident.

Knuppel in het hoenderhok

Maar eerst deelde De Vroedt een positief verhaal over het theater. Hij vertelde waarom hij theater maakt, waarom de dingen die hij ziet zo belangrijk zijn, hoe theater gemeenschappen kweekt en groepen een stem kan geven. Daarmee haalde hij ook de voorstellingen aan die zijn geselecteerd voor het festival, waaronder De Jaren van Het Nationale Theater en Eline Arbo (over de vrouw), The Story of Travis van Theater Rotterdam en Romana Vrede (over de zwarte gemeenschap, ) en Queer Planet van HNTJong en Noël Fischer (over de lhbtq-gemeenschap). En De Vroedt sprak lovend over Archipelago, een voorstelling over de Indische gemeenschap, die hem als Nederlander met Indische wortels ook raakte.

De Vroedts gooide toch ook even een knuppeltje in het hoenderhok. Hij vroeg zich hardop af of de voorstellingen van ‘verstomde stemmen’ gemeenschappen ook mag bekritiseren; of theater niet al te vaak vanuit een identeitsvraagstuk wordt gemaakt. “We zien elkaar te makkelijk alleen nog als beeld, niet als een ongrijpbaar individu.” De Vroedt waarschuwde voor ‘ieder zijn eigen verhaal op zijn eigen avond’ en wierp op dat al het streven naar inclusiviteit ook exclusiviteit kan creëren.

De Vroedt riep op tot het vertellen van universele verhalen, waarna hij het podium gaf aan Nusantara Beat, een Indonesisch-Amsterdamse band met wortels in Italië, Zwitserland, België en Nederland. Eigen en universeel.

Het Nederlands Theaterfestival is t/m 17 september in verschillende theaters in de stad.

Over de auteur: Lorianne van Gelder schrijft ruim tien jaar voor Het Parool, vooral over theater, cultuur en media. Ook is zij presentator van de wekelijkse Paroolpodcast Amsterdam wereldstad.