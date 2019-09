Eric Burdon komt wel het podium op, maar weigert op te treden in AFAS Live

Eric Burdon tijdens een eerder optreden. Beeld ANP

Eric Burdon is samen met zijn band The Animals naar Amsterdam gekomen. Ze zijn bezig aan een afscheidstour door Europa en in AFAS Live was het eerste van de vijf concerten.

De artiest kwam nog wel het podium op. Hier sprak hij het publiek toe en zei hij het te waarderen dat iedereen gekomen was, maar dat hij niet gaat optreden. Schaamte overheerste, vertelde hij zijn fans, maar dat hij en de band niet betaald zijn, was genoeg reden om weer te vertrekken.

Eventim Nederland, verantwoordelijk voor de kaartverkoop, was niet bereikbaar voor een reactie.

Het Duitse bedrijf Hohenstein is de organisator van de tour. Ook zij waren niet bereikbaar voor commentaar. Het is nog maar de vraag of de overige vijf optredens die deze week in Duitsland gepland staan wel doorgaan.

Ondertussen laten fans op Twitter hun ongenoegen blijken.

Bizarre vertoning... @ericburdon claimt zijn geld niet gehad te hebben en gaat niet optreden...



Benieuwd naar de reactie van @EventimNL ! Geen reactie van de organisatie en de zaal loopt langzaam leeg. Peter Roks

Eric Burdon weigert om op te treden in AFAS. Wat is er aan de hand @EventimNL? pic.twitter.com/bXZkrDpGwi Mario Willems

#Eric Burdon and the #Animals, #afaslive vol en Burdon weigert op te treden omdat hij niet betaald krijgt??? Zaal verbijsterd Claire Vervoort