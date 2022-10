Eregast op Cinekid: vier klassiekers van Burny Bos

Burny Bos tijdens het festival Cinekid. Beeld ANP / Jeroen Jumelet

Het zakmes (1991)

De eerste speelfilm die Burny Bos produceerde was direct een van zijn grootste successen. Het verhaal van de zesjarige Mees die op zoek gaat naar zijn verhuisde beste vriend, raakte bij jong en oud een snaar en maakte van Olivier Tuinier een paar jaar de bekendste kindacteur van het land. De film won de Cinekid Award en een internationale Emmy en werd in 2007 als enige jeugdproductie opgenomen in de Canon van de Nederlandse Film. Regisseur Ben Sombogaart (met wie Bos nog vele andere films en series zou maken, waaronder Abeltje (1998) en Pluk van de Petteflet (2004)) kreeg er zijn eerste Gouden Kalf voor Beste Regie voor.

Joost Broeren-Huitenga

Minoes (2001)

Dat flitsende tongetje, de geconcentreerde blik op een vogeltje of een rondtinkelende sleutelbos – en dan die hissss. Carice van Houten mag dan ‘juffrouw Minoes’ spelen in Minoes, de speelfilm naar het gelijknamige boek van Annie M.G. Schmidt uit 1970 waarin een kat morft tot mens, ook in haar groene mantelpakjesgedaante met de opgestoken haren ís ze –nota bene zelf allergisch voor katten – een poes. Anno 2022 nog steeds een heerlijke film, met Theo Maassen als de stuntelige journalist van de Killendoornse Courant, die in opmaak oogt als de kranten waarvoor mijn vader in tijden van de typemachine journalist was, maar niettemin op scoops uit moet alsof hij al clickbait moet scoren. Ook Pierre Bokma als de industriële schurk zou er een van nu kunnen zijn.

Marjolijn de Cocq

De jongen die niet meer praatte (1996)

Abeltje was een van de eerste films die ik in de bioscoop zag en ik vond het fantastisch. Maar ik kies toch voor De jongen die niet meer praatte, over de Koerdische Memo die vanuit Turkije naar Nederland komt en die overgang als zo’n schok ervaart dat hij besluit niet meer te praten. Ik herinner me het als een film die veel minder uitleggerig en opgeruimd was dan veel kinderfilms. Nederland was er grauw en regenachtig. Het was een Nederland dat ik herkende en toch ook niet, want de cultuur van Memo was mij vreemd. Waar Abeltje mijn fantasie deed vliegen, daar verbreedde deze film mijn horizon.

Elise van Dam

Kapsalon Romy (2019)

Burny Bos’ recente productie Kapsalon Romy biedt een mooie manier om naar ziekte en de laatste fase van het leven te kijken. De film, geschreven door dochter Tamara Bos en geregisseerd door Mischa Kamp, gaat over een dementerende oma. De jonge Romy verblijft na school in de kapsalon van haar strenge oma Stine. Als Stine vergeetachtig begint te worden, komt een andere, kwetsbare kant van haar naar voren. Kapsalon Romy verbloemt de pijnlijkheden van een zieke grootmoeder niet, maar benadrukt de mogelijkheid om een band op te bouwen ondanks, of misschien wel dankzij, een ziekte. Zo schetst de film een eerlijk maar warm portret van dementie.

Roosje van der Kamp

Cinekid Festival is t/m 30 oktober in Amsterdam.