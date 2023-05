Ere Zilveren Nipkowschijf voor tv-programma Even tot hier

Jeroen Woe, vaste pianist Miguel Wiels en Niels van der Laan van satirisch programma ‘Even tot hier’. Beeld BNNVARA

De bekendmaking gebeurde woensdagavond tijdens de uitzending van Jinek.

Jeroen Woe, Niels van der Laan en de rest van het team achter het programma van BNNVara worden geprezen om de ‘hoge kwaliteit satire’ die ze leveren over het nieuws van de week. ‘Hun kracht: het grote nieuws verpakken tot slimme, uiterst geestige, muzikale en altijd actuele televisie,’ aldus de jury. ‘Ze maken lastige onderwerpen toegankelijk voor een breed publiek en mixen die vervolgens handig met andere grappen over alles en iedereen.’

Een hoogtepunt van het programma was volgens de jury de uitzending waarin de afhandeling van de Groningse aardbevingsschade werd verbonden met de valse noten van Eurovisiesongfestivaldeelnemers Mia en Dion.

‘Van der Laan en Woe zijn in hun negende seizoen in hun beste vorm tot nu toe,’ luidt het oordeel van de jury.

Nominaties Zilveren Nipkowschijf

Ook de nominaties voor de Zilveren Nipkowschijf 2023 werden woensdagavond bekendgemaakt. Kanshebbers van de prestigieuze televisieprijs zijn regisseur en scenarioschrijver Arnold van Bruggen (De jurk en het scheepswrak), journalist Thomas Erdbrink en regisseur Roel van Broekhoven (Onze man bij de Taliban) en scenarioschrijver Michael Leendertse, regisseur Lourens Blok en co-regisseur Edson da Conceicao (Rampvlucht).

Een speciale vermelding gaat naar Raven van Dorst. ‘Raven van Dorst is een ontwapenende, overrompelende televisiepersoonlijkheid die we al een paar jaar een keer willen eren,’ aldus de jury, zoals elk jaar bestaande uit televisiecritici en mediajournalisten.

Bekendmaking

De Zilveren Nipkowschijf, die al sinds 1961 jaarlijks wordt uitgereikt, werd vorig jaar gewonnen door Boos: This is the Voice; het jaar ervoor sleepte Nieuwsuur de prijs in de wacht. Paul Witteman nam vorig jaar de Ere Zilveren Nipkowschijf in ontvangt. De makers van het Eurovisie Songfestival 2021 (NPO/NOS/Avrotros) kregen toen een speciale vermelding.

De winnaar van de Zilveren Nipkowschijf wordt op donderdag 15 juni bekendgemaakt in het Ketelhuis in Amsterdam.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: