Er werd conform verwachting flink gehuild in Verboden Liefde

Verboden Liefde, NPO3 Beeld POW

“Het is zo onnodig. We kunnen toch gewoon lief tegen elkaar zijn?” De verzuchting van Esmay vatte de boodschap van Verboden Liefde goed samen. In het nieuwe Pownedprogramma volgen we stellen die dol op elkaar zijn, maar wier liefde weerstand bij hun familie oproept.



Er werd conform verwachting flink gehuild. Door de diepgelovige Groningse moeder van Mattias, die maar niet kan accepteren dat haar zoon met vriend Steven gaat trouwen. Door NS-conductrice Denise (28), omdat haar vader het zo moeilijk had met haar huwelijk met de 65-jarige Sjef. En door Esmay, omdat de familie van haar vriendin Chamara hun relatie niet accepteert.



Esmay had geleerd dat God iedereen liefheeft, maar bij Chamara’s familie wordt liefde tussen twee vrouwen ten strengste veroordeeld. Dat Chamara’s moeder is overleden, wijt een deel van de familie aan de stress die ze had van de relatie van haar dochter. Om van het gedoe af te zijn, verhuisden ze van Rotterdam naar België. Ondertussen miste Chamara de vroeger zo warme band met haar broer.

Lips gunde ze het allerbeste, maar had in de eerste aflevering moeite zich te identificeren met de koppels en hun worsteling. Hij besefte de impact op hun levens, maar er gebeurde gewoon te weinig om te worden meegezogen.

Het was fijn dat Denises vader inging op een toenaderingspoging van Sjef en zich over het leeftijdsverschil heen zette (‘36 jaar’, verkondigde voice-over Rutger Castricum tot vervelens toe). Het geluk van zijn dochter ging boven alles.

Voorname cliffhanger was een familiebijeenkomst waar Chamara Esmay mee naar toe nam. Dat beloofde geen vrolijk samenzijn te worden en op de heenweg kregen de twee ruzie van de spanning. Heel vervelend, maar niet genoeg voor Lips om volgende week weer te kijken.

Reageren? hanlips@parool.nl.