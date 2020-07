Er was weer gedoe met een schutting...

Mr. Frank Visser doet uitspraak, SBS6.

Viktor Brand klonk zowaar verdrietig toen hij zich hardop afvroeg hoe een oer-Hollandse schutting voor zoveel afstand kon zorgen tussen buren. Nou trekt hij toch al jaren met mr. Frank Visser van burenruzie naar burenruzie. Dan heb je niet erg goed opgelet bij de vorige 38 afleveringen, dacht Lips.

Lang verhaal kort: Buurvrouw 1 wilde een beetje privacy en eiste daarom een hogere schutting. Maar van een hoge schutting wordt Buurvrouw 2 claustrofobisch. “Dan moet je ook niet met de caravan op vakantie gaan,” zei Buurvrouw 1. Toen boterde het niet meer zo tussen de buurtjes.

Lips zag in de gids dat het een herhaling was, zoals deze week achter bijna elk programma wel een H’tje staat. Op NPO1 werd Humberto Tan weer in de maling genomen door Victor Mids. Op NPO2 kwam bij Binnenstebuiten een paasbrunch op tafel. Op NPO3 wierp Pisnicht – The Movie ook dit jaar de vraag op hoe tolerant we zijn richting homo’s.

Op RTL4 reisden BN’ers opnieuw naar Peru voor Het Perfecte Plaatje. RTL5 ging weer eens op pad met een deurwaarder. Op RTL7 begon de avond zoals gewoonlijk met The A-Team en een netelige situatie die zonder bloedvergieten tot een goed einde werd gebracht. Bij SBS6 kaarten Viktor Brand en mr. Visser na het vonnis altijd nog even na, als De Cock en Vledder aan de dis bij mevrouw De Cock.

Wat voor erfafscheiding heeft de vroegere Rijdende Rechter thuis na zoveel jaren gedoe over schuttingen? Antwoord: mr. Frank Visser heeft van de weeromstuit een bakstenen muur om zijn tuin gemetseld.

Lips zag hierin een wijze les van de edelachtbare. Alleen een ezel stoot zich twee keer aan dezelfde steen. Korte metten! En toen zette Lips de tv uit en ging een boek lezen.

