‘Er rust een vloek op deze plek,’ zien de erfgenamen van tot slaaf gemaakten in deze fraaie VPRO-serie

“Ontworteling, het afgesneden zijn van je oorsprong, dat speelt in de hele Caribische wereld,” hoort NOS-correspondent Nina Jurna in de tweede aflevering van Van Bahia tot Brooklyn, waarin ze Suriname bezoekt.

De zoektocht naar wortels is ook het overkoepelende thema in deze fraaie VPRO-serie, waarin Jurna op zoek gaat naar de sporen en de diepe littekens die kolonialisme en slavernij achterlieten in en om het Caribisch gebied.

In Suriname verhoudt iedereen zich op zijn of haar eigen manier tot dat inktzwarte verleden, dat nog nadrukkelijk doorwerkt in het heden. Zo hebben de oorspronkelijke inwoners van het land nog steeds een ondergeschikte positie en wordt er ook neergekeken op de marrons, afstammelingen van de tot slaaf gemaakten die de plantages wisten te ontvluchten.

Hun culturen zijn verwaterd, eerst door de Nederlandse kolonisator, daarna door de armoede en onderlinge twisten in het land. Veel inheemse Surinamers en marrons wonen inmiddels gedwongen in Paramaribo, omdat er in hun oorspronkelijke leefgebied nauwelijks voorzieningen zijn.

Overblijfselen

Jurna gaat ook op zoek naar haar eigen wortels. Samen met familieleden bezoekt ze de voormalige plantage Concordia, die haar overgrootoma Paulina geschonken kreeg van de toenmalige plantage-eigenaar.

Inmiddels is het stuk land aan de oever van de rivier overwoekerd door het oerwoud, maar als ze er rondlopen blijken er nog steeds overblijfselen te liggen van machines waarmee tot slaaf gemaakten, met gevaar voor eigen lijf en leden, loodzware dwangarbeid verrichtten. “Er rust een vloek op deze plek,” constateren de erfgenamen als ze zich een weg banen tussen de dichte begroeiing.

Sommigen van Jurna’s familieleden willen het stuk land verkopen, omdat zij hun kinderen en kleinkinderen niet willen opzadelen met de beladen erfenis van de plek waar zich zoveel leed heeft afgespeeld. Voor Jurna zelf voelt het verkopen van het land als het verbreken van de band met haar voorouders. “Voor mij is het juist een onderdeel van de verwerking van dit verleden,” vindt zij.

De komende weken zal er veel aandacht zijn voor het slavernijverleden. Voor wie zich afvraagt waarom deze geschiedenis nog steeds relevant is om de wereld van nu te begrijpen is het indrukwekkende Van Bahia tot Brooklyn nuttige en leerzame televisie.

De komende weken zal er veel aandacht zijn voor het slavernijverleden. Voor wie zich afvraagt waarom deze geschiedenis nog steeds relevant is om de wereld van nu te begrijpen is het indrukwekkende Van Bahia tot Brooklyn nuttige en leerzame televisie.