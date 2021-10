Er is altijd gedoe rond de Gouden Televizier-Ring

Presentator Tim Hofman met deelnemers Alex en Linda de Lange vorig jaar na het winnen van de Gouden Televizier-Ring voor 'Over mijn lijk'. Beeld ANP

Een Gouden Televizier-Ringuitreiking is niet compleet zonder relletjes. Sterker: er gaat geen jaar voorbij zonder dat mensen boos zijn of zich tekortgedaan voelen. Vorig jaar dreigde Omroep Max-directeur Jan Slagter het gala nog te boycotten omdat Tim Hofman, en niet André van Duin de prijs voor beste presentator had gewonnen. ‘Ik roep al jaren dat het hele systeem van stemmen niet klopt!’ twitterde hij furieus.

Dit jaar kwam het tot een kort geding nadat Jan Roos’ en Dennis Schoutens online programma Roddelpraat was uitgesloten van deelname omdat het beledigend zou zijn (van de rechter hoefde dat besluit niet te worden teruggedraaid). En Diederik Ebbinge beet de organisatie, al dan niet ironisch, toe dat ze de ring ‘in hun hol’ konden stoppen omdat Promenade niet mee mocht doen.

Voorpret

De inleidende beschietingen over wie wel en wie niet genomineerd worden, zijn inmiddels een vast onderdeel van de voorpret, net als het geklaag over de stemprocedure een traditie begint te worden. Jan Slagter noemde de prijzen een ‘Instagramprijs’. “Als je op sociale media goed zit, dan bereik je een grote groep mensen en ben je al een heel eind op weg. Maar daarmee vergeet je een heel grote groep mensen. Voornamelijk ouderen doen dat niet of zijn niet in de gelegenheid.” Daar heeft hij niet helemaal ongelijk in, al kun je je afvragen hoeveel ouderen tegenwoordig geen toegang hebben tot sociale media.

Een ander kritiekpunt dat steevast klinkt is dat niet het beste programma wint, maar het programma dat zijn achterban het beste weet te mobiliseren. Dit klopt, geeft organisator Jeroen de Goeij toe. “Het is een publieksprijs. Bij de Televizier-Ring draait het niet om kijkcijfers. Het is ook geen vakprijs, zoals de Nipkowschijf. Om te winnen moet je mensen in beweging zien te krijgen, zodat ze op je stemmen. Verbinding maken hoort ook bij mediamaken in deze tijd.”

De Goeij voegt eraan toe dat ook vóór het tijdperk van de sociale media de programma’s wonnen die mensen aan zich wisten te binden. “Dat zijn lang niet altijd de gezelligste programma’s, maar wel programma’s die een snaar raken, die resoneren bij het publiek.”

Van drama tot vederlicht vermaak

Wie de winnaars van de afgelopen tien jaar op een rij zet, ziet een dwarsdoorsnede van het Nederlandse televisielandschap. Van grote studioshows (The Voice of Holland, 2012), tot drama­series (Flikken Maastricht, 2014) en van maatschappelijk betrokken programma’s (Over mijn lijk, 2020, Beau Five Days Inside, 2018, Zondag met Lubach, 2017) tot vederlicht vermaak (Chateau Meiland, 2019).

Dit jaar is met Mocro Maffia, te zien op Videoland, voor het eerst een serie van een streamingdienst genomineerd. Ook De kinderen van ­Ruinerwold is een opvallende kandidaat: documentaires halen het zelden tot de laatste drie. Een huis vol, de serie over grote gezinnen die al sinds 2011 op televisie is, maakt de lijst met finalisten compleet.

Drie keer stemmen

De stemprocedure die leidde tot deze shortlist is tamelijk ondoorgrondelijk. Over het jaar verspreid zijn er vier kwalificatierondes, waarbij mensen mogen stemmen op hun favoriete programma. Voorwaarde is dat het programma minstens één keer 474.000 kijkers heeft getrokken (daar voldeed Promenade niet aan). De vijf meest gekozen programma’s gaan door naar de volgende ronde, waar de redactie van Televizier dan nog vijf programma’s aan toevoegt die een wildcard krijgen. Zo ontstaat een lijst van 25 genomineerde programma’s, waar dan nogmaals op gestemd dient te worden, waarna de definitieve nominaties duidelijk worden. En op die drie programma’s moet dan op de avond zelf nogmaals gestemd worden.

Om te winnen moeten fans dus drie keer de moeite nemen hun stem uit te brengen. De Goeij wil niet zeggen hoeveel mensen gedurende het jaar stemmen, maar spreekt van ‘substantiële aantallen’. Een geruststelling voor Jan Slagter: André van Duin is opnieuw genomineerd. In de categorie ‘beste presentator’ neemt hij het op tegen Fred van Leer en Arjen Lubach.