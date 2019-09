Er bleef genoeg over om Drs. P te blijven bewonderen

De terugkeer van Drs. P, NPO 2. Beeld screenshot

Bestond er ooit een geestiger tekstdichter dan Drs. P? Lips’ favoriet uit zijn oeuvre: Dodenrit, een hallucinerende vertelling over een sledetocht naar een onbereikbare stad. Achtervolgd door een massa wolven offert de vader op onderkoelde toon een voor een zijn kinderen op aan de bloeddorstige roedel om de voortgang te bespoedigen. ‘We mogen Pjotr wel waarderen om zijn eetbaarheid / Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt.’

Een plot zo surrealistisch dat de vraag, ook na zijn honderdste geboortedag in augustus, blijft: uit welk brein ontsproten die formidabele teksten? Filmmaker Marcel Goedhart komt met zijn donderdag voor het eerst vertoonde docu De terugkeer van Drs. P dichterbij dan ooit.

Omdat de artiest (echte naam: Hein Polzer) 95 werd, zijn er alleen vrienden aanspreekbaar die hem in de tweede helft van zijn leven kenden. Dat deel vormt de hoofdmoot van de film, die van de altijd in onberispelijk kostuum gestoken Polzer een mens van vlees en bloed maakt. Polzer leidde twee parallelle levens: een als gevierde artiest die zich graag verloor in liederlijke feesten en een, beduidend soberder, naast zijn tirannieke vrouw Mieke.

Goedhart spreekt tal van vrienden die Drs. P in zijn laatste jaren nabij waren. Navrant is het interviewfragment waarin een kloeke Polzer zegt zich niets vreselijkers te kunnen voorstellen dan een langzame aftakeling richting zijn einde. Het gebeurde toch, verhalen Ivo de Wijs, Vic van de Reijt en zijn jonge bewonderaar Ringo Maurer. De laatste was Polzer nabij in zijn laatste dagen in het Amsterdamse verzorgingshuis De Poort. Terwijl het leven hem verliet, bleef hij zo goed en zo kwaad als het ging de heer met vormelijk taalgebruik en goede manieren.

De terugkeer van Drs. P ontrafelt Polzers mysterie voor een groot deel, maar laat gelukkig ook nog genoeg in tact om hem te blijven bewonderen.

Reageren? hanlips@parool.nl.