En zo ging het weer een dag over Baudet

Het is, met nog twee weken tot de verkiezingen, volop campagnetijd, en dat leidt tot algehele nervositeit. Bij politici, die strijden om elke snipper aandacht die ze kunnen krijgen. Maar ook in televisieland, waar iedereen een eigen toon en aanpak heeft, maar men elkaar ook scherp in de gaten houdt.

Nieuwsuur kiest in de interviews met de lijsttrekkers de tactiek van het gestrekte been. Met name Mariëlle Tweebeeke takes no prisoners. Dinsdag werd Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren op de grill gelegd, twee dagen eerder werd Thierry Baudet kundig doormidden gezaagd.

Het verleidde Arjan Noorlander tot een net iets te zelfvoldaan tweetje: ‘We hebben overwogen om ons programma weg te geven aan lijsttrekkers, om met ze te gaan schilderen, of hoepelen, maar we dachten: we doen eens gek, we stellen ze een paar kritische vragen.’

Dat was een sneer naar Goedemorgen Nederland, dat middelpunt van een relletje was omdat Baudet, daar is ie weer, als copresentator mocht aanschuiven en in die rol het NOS Journaal aankondigde als het ‘fake news-journaal’. Niet overdreven geestig, ook niet heel belangrijk.

Maar daar dacht de NOS anders over. Die liet weten de opmerking ‘bitter’ te vinden en het format van WNL ‘journalistiek onverantwoord’. Daar moest WNL-baas Bert Huisjes dan weer op reageren – hij vond, in Lips’ woorden, dat de NOS zich niet zo moest aanstellen.

En zo was men op het Mediapark lekker met elkaar bezig en had Baudet het wederom voor elkaar dat het de hele dag over hem ging: een droomscenario voor een splinterpartij. Nog twee weken zal Baudet de ophefcarrousel gaande houden: weglopen uit interviews, absurde uitspraken doen en theater maken in talkshows. En media zullen er gretig verslag van doen en zich pas na de verkiezingen afvragen of ze hem niet te veel aandacht gaven.

Et tu, Lips?

