En weer laat Kanye West fans wachten op zijn nieuwe album

Kanye West, 22 juli in Atlanta, Georgia. Beeld Kevin Mazur/Getty

De nieuwe verschijningsdatum voor Donda – zondag, volgens de laatste geruchten – volgt op enkele doorwaakte nachten voor Kanyefans (of ramptoeristen, dat kan ook) wereldwijd. Vooral toen afgelopen donderdag overging in vrijdag staarden duizenden geïnteresseerden via hun favoriete streamingservice naar de artiestenpagina van West (44). Zou het dan toch? Lukte het de geplaagde artiest – de laatste jaren vervaarlijk balancerend op het slappe koord tussen genialiteit en gekte – dan toch zijn album Donda volgens planning uit te brengen?

De avond ervoor had West in Atlanta het album laten horen in een american footballstadion. Een releaseparty in Kanyestijl was het, waarin verbazing al snel omsloeg in verbijstering. West, getooid met een angstaanjagend masker, zweefde vanuit een hijskraan aan een kabel boven zijn volgelingen, deed een aantal push-ups, leek een dutje te doen en sprak zijn op de tribune gezeten ex-vrouw Kim Kardashian toe: “Dat je hier bent, bewijst dat je nog steeds verliefd op me bent.”

De muziek van Donda werd ook gedraaid. Het album was volgens luisteraars gereed om om middernacht officieel uit te komen. Maar minuten verstreken. En toen uren. ‘Kanye kan de uploadknop niet vinden,’ grapten fans op sociale media. Of: ‘Kanye is nog even druk op Mars. Album komt vast zo.’ Maar het album, dat eerder was aangekondigd voor 23 juli, kwam niet. Een nieuwe datum gonsde al wel: maandag 9 augustus zou Donda verschijnen.

Kanye West en zijn in 2007 overleden moeder Donda, tijdens een feest voor Wests 28ste verjaardag. Beeld Johnny Nunez/WireImage

Dat Donda, vernoemd naar de moeder van West, ook gisteren niet uitkwam was geen verrassing. Net zo min als dat uitleg over al het uitstel uitbleef. Het laatste bericht op het Twitteraccount van de rapper/modeontwerper/Jezusprediker/ presidentskandidaat/zakenman/gospelzanger dateert van 4 november vorig jaar, de dag na de Amerikaanse presidentverkiezingen. ‘Kanye 2024’, luidt het. Een aankondiging die, na zijn verkiezingsimplosie van 2020, het ergste deed vrezen.

West, gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis, heeft een geschiedenis met het missen van deadlines. Zijn vorige album, Yandhi, werd zo vaak uitgesteld dat West ondertussen begon te twijfelen over de titel. Uiteindelijk verscheen de plaat na meer dan een jaar vertraging als Jesus is King.

Van Donda is tot nu toe slechts één songtitel bekend. Hurricane zou een samenwerking zijn met soulzanger The Weeknd en rapper Lil Baby. Als andere gastartiesten worden onder anderen Jay-Z, Pusha T, Travis Scott en Chris Brown genoemd.