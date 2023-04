En weer gaat het niet goed met de Nederlandse Songfestivalinzending

De Nederlandse inzending Dion Cooper en Mia Nicolai. Beeld SANDER KONING/ANP

Het was een week vol onvervalste Songfestivalpressie geweest. Vorig weekend trad de Nederlandse inzending aan bij een opwarmevenement in Madrid. Al vlot verspreidden de clips van het optreden van Mia Nicolai (27) en Dion Cooper (29) zich via de Eurovisiekaravaan naar alle uithoeken van het continent. In plaats van als de knapperige ode aan vallen en opstaan, klonk Burning Daylight op die beelden plots als een aangebrande tosti.

Voor de reeks aan krakende noten en haperende harmonie, voerden de twee zangers het gebrekkige geluidssysteem in de zaal op als verklaring. De zogeheten in-ears zouden niet hebben gewerkt. Het klonk plausibel omdat veel andere deelnemers ook onzeker en verre van foutloos waren in hun eerste confrontatie met een zaal van formaat.

Moeilijke avond

Het maakte de druk op het pasgevormde duo er in de aanloop naar Eurovision in Concert, met ruim 5000 internationale bezoekers het zwaartepunt van prepartyseizoen, alleen maar groter op. Lukte het het door oud-winnaar Duncan Laurence geformeerde tweetal Cooper en Nicolai het zelfvertrouwen te herstellen, met de trip naar Liverpool nog maar een kleine drie weken weg?

Het werd in veel opzichten opnieuw een moeilijke avond. Qua zang klonk het duo beter dan in Madrid, maar nog altijd wankel. De uithalen in de song vereisen vocale souplesse die slecht samengaat met grote zenuwen. Wie niet gewend is aan optreden onder hoogspanning, krijgt het onherroepelijk zwaar om in 3 minuten te pieken richting perfectie.

Neonlicht

Geplaatst in het slotdeel van de show en daarmee tussen alle grote favorieten voor de eindzege, viel de Nederlandse troef zo grotendeels weg. En dat lag zeker niet alleen aan de zang. Burning Daylight is een fijn opgebouwde ballade waarvoor Afas Live, opgewekt rumoerig en in regenbooggekleurd neonlicht badend, vermoedelijk niet de ideale plek was.

Zeker niet als vlak erna de charismatische Zweedse zangeres Loreen optreedt. De oud-winnares (in 2012 met Euphoria) staat met haar Tattoo torenhoog bovenaan bij de bookmakers. In Amsterdam liet ze zien waarop die inschatting is gebaseerd: Loreen legde live nog een exrta laagje spanning in haar slimme dansvloersong.

Voorbereiding

Hier stond een ervaren podiumartiest die niet van haar stuk te brengen is door wat tegenwind. Niet voor niets liet ze zich tegenover de camera van RTL zaterdagmiddag fijntjes ontvallen dat het omgaan met een inferieur geluidssysteem zoals in Madrid ook een kwestie van voorbereiding is.

Loreen werd de winnares van de avond, waarop ook de Finse schaduwfavoriet Käärijä indruk maakte. Zijn song, het nerveus trippy Cha Cha Cha, bleek de perfecte afsluiter van de feestelijkheden. Jere Pöyhönen alias Käärijä toonde zich in zijn helgroene boa een opzwepende menner van de kolkende Afas Live.

Pech

Nederland heeft de pech in de eerste halve finale op 9 mei zowel Zweden als Finland tegenover zich te vinden. Ook Moldavië staat in die halve eindstrijd en is een directe concurrent van Cooper en Nicolai voor een finaleplek. Het dwergstaatje nam die geografische status erg letterlijk door naast zanger Pasha Parfeni een kleine blokfuitspelende danser te presenteren. De zaal vond het geweldig.

Toch waren er meer deelnemers die worstelden met de cocktail van nervositeit, wiebelende stembanden en een eerste confrontatie met een grote zaal. Twee van hen lieten zelfs vooraf verstek gaan. De Poolse zangeres Blanka, in Madrid jammerlijk door de ondergrens, verscheen helemaal niet meer in Amsterdam. De Franse deelneemster La Zarra deed in de middag nog wel persinterviews, maar haakte ‘s avonds laat alsnog af. Presentator Cornald Maas suggereerde op de bühne een emotionele ineenstorting als mogelijke reden.

Begeleiding en coaching

En dan waren er ook nog de vocale brokkenpiloten uit Denemarken (zanger Reiley), Groot-Brittannië (zangeres Mae Muller) en IJsland (zangeres Diljá) die zanglijnen en hulplijnen door elkaar haalden.

Er is kortom nog niets verloren voor de Nederlandse delegatie, maar een koerswijziging is wel vereist. Wie inzet op jonge en onervaren artiesten moet klaar staan met intensieve begeleiding en coaching als dat gebrek aan routine een probleem dreigt te worden.