En toen zat Beau opeens alleen met Frans Duijts en rapper Donnie

Bilal Wahib zou aanschuiven bij Beau en Lips zat er helemaal klaar voor. De showbizzrubrieken wisten het naadje van de kous over de acteur die een minderjarige opstookte om online zijn broek naar beneden te trekken, dus Lips had zijn huiswerk grondig gedaan.

Bilal kreeg het advies diep door het stof te gaan. Of zoals RTL Boulevard schreef, met zoals altijd een melig motto onderin beeld: op de bilalaren zitten. Voor Shownieuws van concurrent SBS6 was dat niet genoeg. Bilal kon zich voorlopig beter niet op tv vertonen, zei Ronald Molendijk. “Ga eerst maar eens heel lang offline zijn.”

Het huiswerk was niet compleet zonder Danny’s wereld (NPO 2), dat toevallig deze week een aflevering had over slutshaming. Via een meisje van 13 van wie een naaktfoto rondging waar zij als twee druppels water op leek, kregen we een indruk van wat de door Bilal te kijk gezette jongen nu doormaakt. Jaren later is ze nog altijd kapot van alle schuttingtaal die ze online om de oren kreeg. “Ik was eerst heel sociaal en vrolijk, nu somber en wantrouwend.”

Het was ook op aandringen van het slachtoffer en zijn ouders dat Bilal op het laatste nippertje bedankte voor de uitnodiging van Beau. Die knikte vroom: “Het welzijn van deze jongen gaat natuurlijk voor alles.” Maar hij had hoog spel gespeeld. Uit woede over het uitnodigen van Bilal was ’s middags al een storm door de sociale media gegaan: #BoycotBeau. En toen zat hij een half uurtje voor aanvang opeens zonder hoofdgast.

Alleen door eerder te stoppen werd voorkomen dat Beau drie kwartier moest vullen met volkszanger Frans Duijts en rapper Donnie. Toen kreeg hij ook nog onder uit de zak van LuckyTV, dus uiteindelijk moest Beau zelf, tja, op de bilalaren zitten.

