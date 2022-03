En nog steeds is het laatste woord over de schatten van de Krim niet gezegd

De fascinerende documentaire De Schatten van de Krim volgt de juridische strijd tussen de musea van de Krim, de Oekraïense staat en het Allard Pierson Museum.

‘Dit object is tijdelijk in Amsterdam,’ zo staat er te lezen op de bordjes in de halflege vitrines van de musea in de Krim. Er mag dan wel ‘tijdelijk’ op de bordjes staan, de objecten ontbreken al jaren. De Krimmusea zijn namelijk in een lange juridische strijd verwikkeld over het eigendomsrecht van de belangrijkste kunstobjecten in hun collecties. En die strijd speelt zich af in Nederland.

De fascinerende documentaire De Schatten van de Krim van de Nederlandse documentairemaker Oeke Hoogendijk volgt die bijzondere juridische strijd tussen de musea van de Krim, de Oekraïense staat en het Allard Pierson Museum.

In 2014 leenden vier musea in de Krim hun belangrijkste kunstobjecten — archeologische vondsten van het Scythische rijk — uit aan het Allard Pierson Museum voor de tentoonstelling De Krim - goud en geheimen van de Zwarte Zee.

Net toen de tentoonstelling ten einde liep, besloot Rusland het schiereiland te annexeren. En dus stond het Allard Pierson Museum voor een ongekend dilemma. Moeten de schatten terug naar de Krimse musea, zoals afgesproken, ook al vallen ze dan in Russische handen? Of gaan ze naar de Oekraïense staat?

Via de strijd over de kunstschatten geeft de docu inzicht in de bredere politieke gevoeligheden rondom de Krim. Het dilemma van het Allard Pierson Museum staat door de recente inval van Rusland in Oekraïne in een nieuw, actueel licht. Dat heeft de docu echter niet meer gehaald, en zo is het uiteindelijk vooral een film over de persoonlijke gevoelens van de hoofdrolspelers in deze kwestie.

Want alle geïnterviewden beschrijven de strijd om de Krim en haar kunst in persoonlijke termen: een museumdirecteur vergelijkt de Krim met een gescheiden vrouw en Rusland met haar echtgenoot die haar koste wat kost wil heroveren. Een andere museumdirecteur, die de uitwisseling heeft geïnitieerd, noemt de uitspraak van de rechter dat de schatten terug moeten naar Oekraïne een ‘geforceerde adoptie’. De schatten zijn haar kind, vertelt ze.

Des te schrijnender is het dat de werken sinds 2014 niet meer te bewonderen zijn geweest. Want in afwachting van de beroepsprocedures staan de artefacten, opgeborgen in kisten, in de kelder van het Allard Pierson Museum. De documentaire loopt dan ook met een sisser af: alles is wel gezegd over het dilemma, verklaren de advocaten, maar de juridische strijd is nog lang niet gestreden.