En Govert Schilling? Die hief niet een keer het vingertje. Hij had alleen maar meer vragen

Er zijn avonden dat het gekrakeel rondom Temptation Island, de verboden kus van de Spaanse voetbalvoorzitter en zelf de vetes bij de Partij voor de Dieren je plots als volkomen alledaags en platvloers voorkomen. En op dat soort dagen – ze vallen opmerkelijk vaak in het weekend – doet juist nieuws van een verwoestende aardbeving of een verbeten klimaatdemonstratie je peinzen over meer en verder.

Hoe verhouden wij, nietige mensen, ons nu precies tot de aarde en alles wat daaromheen zweeft? Wie opleefde van het college van kosmoloog Thomas Hertog bij Zomergasten, vindt bij Govert naar de kern van de aarde een perfecte vervolgcursus. Of eigenlijk moeten we spreken van een instapmodel, want wetenschapsjournalist Govert Schilling is gespecialiseerd in het uiteenzetten van complexe onderwerpen in eenvoudige, heldere taal.

Schilling maakte al interessante series over het heelal en het ontstaan van de mensheid. Dit keer neemt hij moeder aarde zelf onder de loep. En dat is, zeker met de beelden uit Marokko op het netvlies, opnieuw een voltreffer.

Schilling – warrig professoren haar, geprononceerd montuur en een kledingstijl van een paar ijstijden geleden – bleek in de eerste aflevering een ideale gids door de wereld van vulkanisme, magma en – zo waren we weer terug op de A12 bij Den Haag – opwarming van de aarde. Schilling is geen man voor smalltalk, hij onderwierp de deskundigen bij wie hij langsging na een korte begroeting direct aan een spervuur aan vragen.

Dat bleken precies de kwesties die bij de geïnteresseerde, maar onwetende kijker thuis ook leefden. Die kwam aan de weet dat het leven op aarde niet door zonnewarmte ontstond, maar door de interne warmte van de planeet. En dat die gloeiend hete kern er via vulkanische activiteit voor zorgde dat de globe niet bezweek aan een monstrueuze ijstijd die ons zo’n 650 miljoen jaar geleden van top tot teen in het wit hulde.

Op IJsland, met 32 vulkanen een droomwereld voor wie van gesmolten gesteente houdt, kwamen leven en het mogelijke einde ervan dichtbij elkaar. In de oceaan zorgden warmwaterbronnen ooit voor het eerste aardse leven. Ook wij danken ons er ons bestaan aan. Nu smelten de gletsjers weg zodat meer en meer vulkanen vrij spel krijgen. De gevolgen laten zich raden.

En Schilling? Die hief niet een keer het vingertje. Hij had alleen maar meer vragen.

