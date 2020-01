En de film met de meeste Oscarnominaties is... Joker

Once Upon a time... in Hollywood. Beeld EPA

Naast Joker, The Irishman, Once upon a time... en 1917 zijn ook Marriage Story, Little Women, Ford v Ferrari, Jojo Rabbit en Parasite in de race voor ‘beste film’, de belangrijkste Oscar. De Zuid-Koreaanse productie Parasite – in mei al winnaar van de Gouden Palm op het festival van Cannes en sindsdien bezig aan een wereldwijze zegetocht – werd tevens genomineerd in vijf andere categorieën: beste regie en script (beide Bong Joon-ho), montage, production design en ‘international feature film’, zoals de categorie niet-Engelstalig vanaf deze editie is hernoemd.

Veel witte nominaties en veel mannen

In de categorie ‘beste regie’ maken alleen mannen kans: behalve Bong zijn Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (1917) en Quentin Tarantino (Once Upon a Time...) genomineerd.

En waar de nominaties in de vier acteurscategorieën de afgelopen jaren onder invloed van actiegroepen als #OscarsSoWhite eindelijk wat minder wit werden, maakt nu alleen de Britse actrice en zangeres Cynthia Erivo kans voor haar vertolking van de Afro-Amerikaanse abolitionist Harriet Tubman in Harriet. Zij heeft concurrentie van Renée Zellweger (Judy), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Women) en Charlize Theron (Bombshell).

Antonio Banderas (Dolor y gloria), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time…), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) en Jonathan Pryce (The Two Popes) maken kans op de Oscar voor beste acteur.

Collega-paus Anthony Hopkins moet het doen met een nominatie voor beste mannelijke bijrol, net als Al Pacino en Joe Pesci (beiden The Irishmen), Brad Pitt (Once Upon a Time...) en Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood).

Eén Nederlandse nominatie

Nadat hij twee jaar geleden was genomineerd voor zijn werk voor Wonder maakt de Nederlandse make-upartist Arjen Tuiten nu kans voor zijn aandeel aan Maleficent: Mistress of Evil. Hij werd geappt door twee make-upcollega’s van de fantasyfilm dat zij samen een Oscarnominatie hadden ontvangen, vertelde Tuiten. “Ik lag nog in bed, we hadden er eigenlijk totaal geen rekening mee gehouden.”