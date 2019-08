En dan ontspoort BH90210, net zo overacted als vroeger

De verhaallijnen van de highschoolserie kon Lips zich niet precies herinneren, wel dat alle meiden uit zijn klas een kamp hadden gekozen. Ze waren verliefd op Brandon (Jason Priestley) of Dylan (Luke Perry).

De opzet van BH90210 is dat de acteurs elkaar op een reünie voor fans van de oude serie ontmoeten. Ze spelen niet de rollen van dertig jaar geleden, maar een over­dreven versie van zichzelf en nemen hun eigen leven op de hak. Zo komen de geldproblemen van Tori Spelling voorbij, de ruzies met Shannen Doherty en het overlijden van Luke Perry.

Er volgen ontboezemingen over onderlinge verliefd­heden en dingen die in de serie zijn gebeurd en na een hoop drank ontspoort de boel, net zo overacted als vroeger. Aan het eind van de aflevering kijken de kinderen van Tori Spelling naar oude afleveringen van 90210 en bedenkt ze een manier om geld te verdienen: een reboot van de serie.

Volgt u het nog? Het aardige van deze opzet is dat de acteurs commentaar kunnen geven op hun oude karakter. Gabrielle Carteris zegt over haar personage Andrea Zuckerman: “Lesbisch? Het waren de jaren 90, zo ver lieten de makers mij niet gaan.” Om daarna met een vrouwelijke fan te zoenen.

Of het genoeg is voor een nieuw succes, is de vraag. Want wie gaat hiernaar kijken? Iedereen jonger dan pakweg 35 mist alle grappen en verwijzingen naar de oude serie. En, als Lips voor zichzelf spreekt, de veertigers en vijftigers hebben vooral goede herinneringen aan de oude serie en hun eigen schooltijd, niet per se een band met de Tori Spelling van nu.

Reageren? hanlips@parool.nl.