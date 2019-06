En dan blijkt Art Rooijakkers toch een talkshow te presenteren

Zomer met Art. Beeld RTL 4

Sinds Twan Huys door RTL vroegtijdig van de buis werd gehaald, moest de zender het zonder latenightshow stellen. Nu is er tien weken lang Zomer met Art, waarin Art Rooijakkers gasten ontvangt.

RTL benadrukte ver van tevoren dat Rooijakkers géén vervanger was van Huys; en Zomer met Art géén vervanger van Late Night. Maar goed, een programma dat op hetzelfde tijdstip wordt uitgezonden en gasten interviewt aan een tafel klinkt al snel toch als een latenightshow.

Opvallendste verschil: de gasten schoven niet aan bij Rooijakkers, maar hij ging van tafel naar zitje naar tafel om met gasten te praten. Dat maakte het programma minder statisch én minder talkshow. Hij begon met een stroef gesprek over duurdere boodschappen met twee ­alleenstaande moeders die de eindjes aan elkaar moeten knopen, en daarna met een jongen die op de camping was geraakt door de bliksem en het gelukkig kon navertellen.

Verder was er weinig vuurwerk. Op Twitter ging het dan ook niet over de gasten die aan tafel zaten, maar over de tafel waaraan de gasten zaten. Geen groot statig exemplaar, maar een kleine in vrolijke kleuren geschilderde picknicktafel met houten banken.

Misser van de avond was een quiz van de twee verslaggevers, die dagelijks reportages voor het programma gaan maken, over zichzelf, bij wijze van voorstelrondje, en waarbij het publiek bordjes omhoog moest houden met hun portretten erop. “Ah, we zijn nu aanbeland bij het amusementsgedeelte van het programma,” zei cohost Richard Groenendijk gevat. Lips vond het langdradig en verwarrend.

Toen Charles Groenhuijsen daarna sprak over de rechtszaak van O.J. Simpson van 25 jaar geleden leek het toch nog goed te komen. Voor Lips dan, want dat leek zowaar op een heuse talkshow, maar dan aan een picknicktafel.

