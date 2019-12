Emotionele column Peter Heerschop over tramaanslag is Radiomoment van 2019

Beeld ANP

Dat is zondag bekendgemaakt in het mediaprogramma De Perstribune van Omroep MAX op NPO Radio 1.

Heerschop spreekt er zijn woede en verdriet uit over de aanslag op een tram in Utrecht, in maart dit jaar. Volgens de jury van het radiomoment van het jaar is de column van Heerschop het meest indrukwekkende stukje radio van afgelopen jaar. Juryvoorzitter Ron Vergouwen: “Columns zijn er genoeg op de radio, maar ze maken niet allemaal evenveel los. Maar deze column van Heerschop doet dat wel. Veel mensen hebben met kippenvel naar de radio zitten luisteren.”

De jury bestond verder uit dj’s en presentatoren Jurgen van den Berg (NPO Radio 1), Jan-Willem Roodbeen (NPO Radio 2), Sander Hoogendoorn (3FM), Margriet Vroomans (NPO Radio 4), Jeroen van Inkel (NPO Radio 5), Bas van Werven (BNR Nieuwsradio), Marieke Elsinga (Qmusic), Mark Labrand (Radio 538), Dennis Ruyer (Radio Veronica) en Jeroen Nieuwenhuize (Radio 10).

De emotionele column van @peterheerschop over de tramaanslag in Utrecht op @538 is HÉT Radiomoment van 2019! pic.twitter.com/w74youUfTM — De Perstribune (@DePerstribune) 29 december 2022

In de verkiezing eindigde een fragment uit Met het oog op morgen op de tweede plaats: een interview met Mieke van der Weij als kersverse winnares van de prestigieuze Zilveren Reissmicrofoon. Van der Weij is zo goed als onverstaanbaar, omdat ze net die dag van de uitreiking haar stem was verloren. Op de derde plaats eindigde de veelbesproken ruzie tussen dj Timur Perlin en boze luisteraar Dave.