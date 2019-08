Emmy Storms wint GrachtenfestivalPrijs 2019

Emmy Storms verzorgde dit jaar diverse optredens op het festival. Beeld Rob van Dam

Storms (Katwijk aan Zee, 1988) kreeg haar prijs gisteravond in de Wintertuin van Krasnapolsky; als artist in residence tijdens het Grachtenfestival 2020 heeft ze carte blanche om haar muzikale dromen te realiseren.

De andere genomineerden waren percussionist Dominique Vleeshouwers en de Mexicaanse altvioliste Dana Zemtsov.

Storms begon op 5-jarige leeftijd met vioolspelen, op 8-jarige leeftijd werd zij toegelaten tot de Jong Talent klas van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag – zowel Bachelor als Masteropleiding sloot ze af met een tien en een onderscheiding. Storms won prijzen bij meerdere concoursen en ontving in 2011 de Kersjesprijs, ze speelt in verschillende ensembles en is concertmeester van het strijkorkest Ciconia Consort.

Afgelopen maandag speelde Storms in het festivalonderdeel Meesterlijk! in Krasnapolsky met Cynthia Liem (piano), Lenneke van Staalen (Indiase viool) en Heiko Dijker (tabla) zowel westerse als Indiase klassieke muziek en wereldmuziek. “Muziek is voor mij heel breed. De viool is een perfect instrument omdat je er van alles mee kunt,” zei ze daarover in deze krant. “Het is mooi om verschillende culturen op een organische manier samen te brengen en we willen laten horen dat je dat in muziek heel goed kunt.”

Dertiende keer

De GrachtenfestivalPrijs, die als doel heeft om jonge, talentvolle, klassieke musici te presenteren aan een breed publiek, is dit jaar voor de dertiende keer uitgereikt. Eerdere winnaars zijn Ties Mellema (saxofoon, 2007), Lisa Jacobs (viool, 2008), het duo Bosgraaf en Elias (blokfluit en gitaar, 2009), Judith van Wanroij (sopraan, 2010), Karin Strobos (mezzosopraan, 2011), het duo Sax & Stix (saxofoon en slagwerk, 2012), Remy van Kesteren (harp, 2013), Rosanne van Sandwijk (mezzosopraan, 2014), Mathieu van Bellen (viool, 2015), Sophiko Simsive (piano, 2016) en Ella van Poucke (cello, 2017). In 2018 ging de prijs naar bariton Raoul Steffani, die dit festival dus optrad als artist in residence. Hij koos voor een liederencyclus en bracht de Carmina Burana van Orff in Paradiso.

Het Grachtenfestival duurt nog tot en met zondag; zaterdag zijn er de hele dag nog huis-, tuin- en dakterrasconcerten in verschillende woningen aan de grachten, zondagmiddag om 17.00 uur is voor festivalcentrum Het Compagnietheater (Kloveniersburgwal 50) het slotconcert met Percussion Extravaganza.